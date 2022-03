Tampa Bay Lightning förstärker truppen inför slutspurten.

De trejdar nämligen till sig Chicago Blackhawks näst bäste målskytt Brandon Hagel.

2020 var det Blake Coleman och Barclay Goodrow som trejdades till Tampa Bay Lightning innan Trade Deadline och spelade avgörande roller när laget vann Stanley Cup.

2021 gjorde de samma sak genom att trejda till sig David Savard på vägen till Stanley Cup-triumfen.

Nu gör de en viktig trejd strax innan Trade Deadline för trejde året i rad.

Den här gången handlar det om Brandon Hagel från Chicago Blackhawks.

23-årige Hagel gör sin andra säsong som ordinarie i NHL och då har även genombrottet kommit. I fjol gjorde han nio mål och 24 poäng på 52 matcher men den här säsongen har han förbättrat sig till 21 mål och 37 poäng på 55 matcher för Chicago. Det har gjort att han ligger på en andraplats i Blackhawks interna skytteliga samt är fyra i den interna poängligan. Han spelar även på ett väldigt billigt kontrakt med en lönetaksträff på 1,5 miljoner dollar per säsong till 2024.

De faktorerna gör att det blir en riktigt dyr trejd för Tampa Bays sida då de får ge upp två förstarundeval, ett 2023 och ett 2024 samt två breddforwards, Taylor Raddysh och Boris Katchouk i utbyte mot Hagel. Lightning får dock även två fjärdrundeval i bytesaffären.

