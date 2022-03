Victor Hedman går mot målrekord i NHL denna säsong. Efter att han i natt skjutit två mål i Tampa Bays 4–1-seger mot Seattle så tangerade den svenske superstjärnan sin målbästa notering i NHL på 17 fullträffar.

– Han är förmodligen vår hetaste målskytt just nu, säger lagkamraten Steven Stamkos till Tampa Bay Times.

Med nattens två mål hänger Victor Hedman med i toppen av backarnas poängliga i NHL. Totalt har den svenske Tampa Bay-backen skrapat ihop 17 fullträffar och 60 poäng på 60 matcher, vilket gör att han placerar sig på en tredjeplats i backarnas totala poängliga.

I nattens 4–1-seger mot Seattle Kraken inledde Hedman sitt målskytte halvvägs genom den andra perioden, då han från sin position på blålinjen dundrade in det matchvinnande 2–1-målet i powerplay. 31-åringen avslutade sedan målskyttet i matchen i den tredje perioden, då han på nytt dundrade in ett mål i numerärt underläge.

“VÅR HETASTE MÅLSKYTT”

Nattens mål innebär att Hedman nu tangerat sin tidigare målbästa notering från säsongen 2017/18.

– Lagen vi möter kan inte täcka oss alla i powerplay och när Hedman börjar bomba från blå så öppnar det upp saker och ting. Även om hans skott inte går in så skapas det returer, lösa puckar och så vidare. Just nu försöker vi bara ge pucken till våra hetaste spelare och han är förmodligen vår hetaste målskytt just nu, säger lagkamraten Steven Stamkos till Tampa Bay Times.

Detta är även tredje gången i NHL-karriären som Hedman når 60 poäng under en och samma säsong. Sedan Hedmans intåg i ligan 2009 ha bara två backar haft fler 60-poängssäsonger än Hedman: Erik Karlsson (sex) och Brent Burns (fem).

Seattle Kraken – Tampa Bay Lightning 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

Seattle: Yanni Gourde (14).

Tampa Bay: Victor Hedman 2 (17), Nikita Kutjerov (11), Anthony Cirelli (14).

***

Joel Eriksson Ek stod för en assist när hans Minnesota Wild lyckades besegra Boston Bruins med 4–2 på hemmais. Eriksson Ek spelade fram Jordan Greenway till dennes matchvinnande 3–2-mål i den tredje perioden, en assist som innebär att värmlänningen nu producerat 32 poäng (18+14) på 54 matcher denna säsong.

Matchens stora stjärna var annars svenskens lagkamrat Kirill Kaprizov som stod för två mål i matchen för Wild. Den ryska storstjärnan står nu noterad för 32 mål på 58 matcher denna säsong.

Minnesota Wild – Boston Bruins 4–2 (2–1, 0–1, 2–0)

Minnesota: Kirill Kaprizov 2 (32), Jordan Greenway (6), Ryan Hartman (24).

Boston: Craig Smith (14), Brad Marchand (24).

***

Anton Forsberg räddade 35 skott i nattens möte med Columbus Blue Jackets, men det räckte inte för att Ottawa Senators skulle kunna få med sig något från matchen i den kanadensiska huvudstaden. Blue Jackets vände ett 0–1-underläge till en 4–1-seger efter att Jack Roslovic stått för två mål i matchen för gästerna från Ohio.

Gabriel Carlsson skrev in sig i poängprotokollet med en assist för Blue Jackets, vilket var hans sjunde poäng (2+5) på 27 matcher den här säsongen för Columbus.

Ottawa Senators – Columbus Blue Jackets 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

Ottawa: Tyler Ennis (7).

Columbus: Jack Roslovic 2 (12), Eric Robinson (8), Sean Kuraly (10).

Se NHL-nattens mål i videospelaren ovan.