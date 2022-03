Tyson Jost draftades som tia 2016 men har haft svårt att leverera på NHL-nivå.

Nu ger Colorado Avalanche upp på den förre stortalangen och han trejdas till Minnesota Wild i utbyte mot tysken Nico Sturm.

Colorado Avalanche fortsätter att göra affärer inför Trade Deadline på måndag. I går trejdade de till sig Josh Manson från Anaheim Ducks och under tisdagen genomför de en ny bytesaffär.

Nu meddelar “Avs” nämligen att de har trejdat bort Tyson Jost till Minnesota Wild och utbyte får de den tyske forwarden Nico Sturm.

Trejden innebär att Colorado sparar 1,25 miljoner dollar i lönetaksutrymme då Jost har en lönetaksträff på två miljoner dollar medan Sturm endast tjänar 750 000 dollar.

Det möjliggör att Colorado kommer att ha mer utrymme att genomför fler trejder inför måndagens deadline då det ryktas om att de bland annat är intresserade av Philadelphia Flyers-kaptenen Claude Giroux.

