Trots hjärnskakningen – Connor Murphy ska vara okej

Chicagos Connor Murphy utsattes i helgens match mot Ottawa för en otäck tackling och blev liggandes på isen. Nu uppges försvararen vara okej, enligt lagets tränare.

Det var i första perioden av helgens match mellan Chicago och Ottawa som Blackhawks-backen Connor Murphy blev liggandes på isen i sju minuter. Detta efter en tackling som Senators-forwarden Parker Kelly gjort vid sargen. Murphy ska nu enligt lagets tränare Derek King, vara okej och ha påbörjat NHL:s protokoll för hjärnskakningar.

– Det är sånt som händer. Det är otur att det hände honom, men han kommer återhämta sig, säger King till NHL:s hemsida.

Scary scene in Ottawa as Connor Murphy is stretchered off the ice after taking a hit from Parker Kelly that sent him awkwardly into the boards. 🙏 pic.twitter.com/bd5xYeQtI6