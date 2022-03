HV71 vann mot MoDo efter 106 minuter och 49 sekunders spel vilket var den längsta matchen i SDHL:s historia.

För hockeysverige.se berättar nu HV-forwarden Thea Johansson om maratonmatchen.

– I dag man såklart trött i kroppen, men det känns väldigt ”gött” att ha vunnit en av tre matcher, säger 19-åringen.

I går sattes det rekord i SDHL-slutspelet då matchen mellan MoDo och HV71 avgjordes först i den tredje övertidsperioden. Målskytt: Elin Svensson framspelad av Kajsa Armborg och tvåmålsskytten Thea Johansson.



– Klart att det är rätt segt idag. Samtidigt är detta vad vi tränat för under hela säsongen och någonstans var det värt den här övertiden i slutändan, berättar Thea Johansson från bussen på väg hem till Jönköping efter 3-2 segern i Örnsköldsvik.

– Det är såklart alltid skönt att vinna sådana här matcher. Vi kom överens i laget att vi inte hade kommit dit och spelat 100 minuter för att förlora. Det var bara att köra på.

”TRYCKTE I OSS DET SOM FANNS”

Thea Johansson svarade alltså för två mål och en assist i matchen.



– Det är såklart alltid kul när poängen trillar in, men det spelar ingen roll vem som gör dom, utan det är någon som ska göra målen och någon assistera. Kul att det blev just jag i går, men det kanske blir någon annan nästa gång.

– Jag kände mig rätt stark i tre perioder. I dom tre sista kändes det lite så där, men så kändes det nog lite för alla. Både vi och MoDo gick ner oss lite och det var lite segt sista tre perioderna, men första tre kändes ändå ganska pigga.



Vad gjorde ni under andra övertidsperiodpausen för att hitta energi?

– Vi bara käkade, skrattar Thea Johansson och fortsätter:

– Vi drack energidryck och tryckte i oss det som fanns, bananer, yoggi, någon gick upp och köpte choklad… Vi åt allt vi kunde få i oss för att palla det sista, sista.

– När det blir ett mål kommer det oftast av ett misstag som görs. Om man då har ett litet energitapp eller inte riktigt orkar… Vi kände att det inte skulle vara vi i alla fall.

Elin Svensson sköt segermålet. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

”VI VILLE INTE VARA I Ö-VIK MER”

Efter 106 minuter och 49 sekunder avgjorde Elin Svensson med sitt 3-2 mål.



– Jag blev helt tom och kommer inte riktigt ihåg vad som hände. Vi har sett på video i efterhand och jag snubblar ju över någon som kom farande. Det kan jag ärligt talat säga att det kom jag inte ihåg hände.

– Det var en sådan lättnad och när vi stod där i ringen efter matchen sa vi ”Nu åker vi hem” (skratt). Vi ville inte vara i ”Ö-vik” mer och inte heller spela mer match just den kvällen.

– Elin gjorde det helt perfekt så det var en jättelättnad och såklart jättekul.

Med tanke på hur jämn matchen var, hur ser du på MoDo som lag?

– Det var väldigt böljande. Som jag sa tidigare var första tre perioderna väldigt fartfyllda. Det var många chanser åt båda hållen.

– Samma sak i övertiden, att det var många chanser. MoDo hade även något mål som blev bortdömt och så vidare. Det blev lite så att vi gick på varandras misstag hela tiden och man blev då straffad väldigt snabbt. Så tycker jag det var hela matchen igenom.

”VI HAR LÄRT OSS LÄXAN”

Kvartfinal två i bäst av tre spelas på torsdag i Husqvarna Garden.



– Det är bara att försöka ladda om batterierna och komma ut ännu starkare än vad vi gjorde där uppe. Försöka använda att vi har hemmafördelen. Förhoppningsvis kommer det vara mycket folk på läktarna.

– Försöka få och ta all energi vi kan hitta, ladda upp, köra och fokusera på vårt. Det finns inget stopp utan det är bara knyta näven. Är man lite trött är det bara att ta tag i all energi man kan och göra en minst lika bra match som vi gjorde i ”Ö-vik”.

Thea Johansson är en ledande spelare för HV71. Foto: Ronnie Rönnkvist

Det blir mycket mat närmsta dagarna för att fylla på depåerna får vi anta?

– Ja, det kan jag säga att det blir. Vi äter som hästar så det ska inte vara problemet i alla fall.



Det blir dyr matnota för HV71 med andra ord?

– (Skratt) Ja, så blir det, men det får dom ta.



Vad blir nyckeln om ni ska avgöra redan på torsdag?

– Att aldrig ge upp eller vika ned sig. Om vi leder med en eller två puckar är det bara att köra. Vi har haft tendensen tidigare mot MoDo hemma att vi haft ledningen med många puckar för att sedan tappa.

– Det har vi lärt oss en läxa av så det är bara att köra, hålla fokus uppe och inte övertänka för mycket.

