Philip Svedebäck hade en jättematch för Dubuque Fighting Saints och räddade 51 av 52 skott.

Nu prisas han av ligan USHL som veckans bästa målvakt.

Det svenskpräglade USHL-laget Dubuque Fighting Saints vann med 3-1 över Madison Capitols i fredags förra veckan.

Förre Frölundajunioren William Hallén blev en av målskyttarna framåt men det var en svensk målvakt som stal rubrikerna efteråt.

Philip Svedebäck, som spelade i Växjös juniorlag förra året samt var backup till Erik Källgren i slutspelet när Växjö vann SM-guld, vaktade nämligen kassen för Dubuque och bjöd då på en jättematch. Svedebäck räddade nämligen 51 av de 52 skott som han fick på sig för att se till att laget kunde vinna med 3-1.

Efter den starka insatsen belönas nu 19-åringen genom att vinna pris som veckans bästa spelare i den amerikanska juniorligan USHL.

What's better than a brick wall? @SvedebackPhilip. That's who.



Your #USHL Goaltender of the Week after making 51 saves on 52 shots in a Friday night win! pic.twitter.com/2RnyTwrCN6