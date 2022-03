Teg tog ett ordentligt kliv mot kvartsfinalspel via 4-0 på bortaplan mot Wings när play-in-spelet drog igång och det var en målvakt som var bäst på plan.



Oliver Tornerefelt har studsat runt som en gummiboll mellan olika klubbar under karriären och skulle det bli en ny klubbadress även till nästa säsong vore det kanske en god idé att skriva på för Wings.



Keepern tycks ju inte kunna släppa in mål i Märsta.



Under den norra vårserien höll Teg-målvakten nollan när hans lag vann med 1-0 i gamla Pinbackshallen och ikväll gjorde han det igen när play-in-spelet drog igång och Teg gjorde processen kort med det stackars hemmalaget.



Nu ska sägas att Wings var ganska trubbiga, men Tornerefelt kom upp med några riktigt vassa räddningar på det som ändå skapades och såg oerhört trygg ut. Lite som en sådan där