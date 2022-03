Malmös avgörande mål blev uppmärksammat då pucken gick i nät trots att målburen var ur sin position.

Efteråt var Djurgårdens tränare Joakim Fagervall irriterad – över kommunikationen från domarna.

– Man får kalla handen och det stör jag mig på så in i helvete mycket, säger Fagervall till C More.

Djurgården var piskade att vinna mot Malmö för att ha chansen att kliva upp på säker mark.

Men så blev det inte utan i stället kunde Malmö Redhawks vinna med 3-1 – men det var inte utan kontrovers.

Marcus Sylvegårds avgörande 2-1-mål kom nämligen samtidigt som målburen var ur sin position till följd av att Alexander Salák skjutit ifrån med skridskon mot ena stolpen.

Efter videogranskning godkändes dock målet och det var märkbart ilsket och förvirrat hos Djurgården.

DIF-tränaren Joakim Fagervall var sedan irriterad mot domarna – över den bristande kommunikationen.

– Jag utgår alltid från att man tar rätt beslut, sedan blir det diskussioner naturligtvis. Jag kan inte göra annat än att utgå från att man tar rätt beslut på isen. Digniteten på matchen är otroligt stor, säger Fagervall till C More och fortsätter:

– Det jag stör mig på är att man inte kan kommunicera någonting för vi är matchledare på isen och matchledare i båset. Man får kalla handen och det stör jag mig på så in i helvete mycket, att man inte får någon diskussion. I stället får man kalla handen och man går och retar sig på det. Om de är säkra på beslutet så borde det väl inte vara några problem att förklara det för oss.

Domaren Mikael Holm förklarar sedan för C More varför det döms mål i situationen – och förklarar att det är genom en regel som är ny inför den här säsongen.

– Enligt regeln så är det att om en försvarande spelare flyttar målburen och det är en uppenbar målchans, och att man kan fastställa att pucken hade gått i mål, då är det mål enligt regelboken. Så som regeln är skriven så är det ett bra hockeymål, säger Mikael Holm.

Malmö kunde sedan även göra 3-1 och vinna matchen vilket innebär att Djurgården är klara för kvalspel då de inte längre kan ta sig upp ovanför strecket.

Joakim Fagervall kommenterar sedan att hans lag nu tvingas kvala sig kvar i SHL.

– Jag känner att resan vi har gjort inte är klar nu. Den hade kunnat vara klar om två matcher men nu är den inte klar. Nu har vi mer att jobba på och vi kan bli ännu bättre. Vi har blivit ganska bra under den här resan men vi kan bli ännu bättre. Den enda fördelen är att vi kan förbereda oss för det här i tio-tolv dagar och göra ett väldigt bra jobb. Det blir en avgörande period här framöver, säger Fagervall till C More.

Kvalspelet i SHL inleds på lördagen 26 mars och det är ännu oklart vilka Djurgården får möta.

