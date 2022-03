AIK kommer att få klara sig utan en tongivande back den närmaste tiden.

Filip Windlert stängs nämligen av tre matcher för sin huvudtackling på Tingsryds Kim Tallberg.

I kväll spelas den sista grundserieomgången i HockeyAllsvenskan innan slutspelet inleds.

Nu står det dock klart att AIK kommer att tvingas spela utan tongivande backen Filip Windlert då han stängs av efter sin huvudtackling på Tingsryds Kim Tallberg.

Tacklingen skedde precis i slutet av den tredje perioden och Windlert anmäldes sedan till disciplinnämnden för “checking to the head”.

Windlert själv menar dock att han inte hade något avsikt att träffa Tallberg i huvudet.

– Deras spelare vinner pucken varpå jag bestämmer mig för att kliva fram och stötbryta mot pucken. Eftersom jag och deras spelare är på väg rakt emot varandra gör jag mig redo för en närkontakt. Detta gör jag genom att ta in armen in till kroppen samt att spänna upp mig för att kunna ta emot samt sätta in en tackling. Min fart in i situationen är väldigt låg och jag gör ingen ansträngning för att träffa deras spelare i huvudet, säger AIK-backen till nämnden.

KAN HA SPELAT FÄRDIGT FÖR SÄSONGEN

Under tisdagen kom disciplinnämnden med sitt beslut.

Filip Windlert stängs av i tre matcher samt tvingas böta 5 000 kronor för tacklingen. I beslutet skriver nämnden att “tacklingen var oaktsam, träffade huvudet och medförde skaderisk”, vilket låg till grund för beslutet.

AIK är klara för åttondelsfinal i HockeyAllsvenskan men kommer att få klara sig utan Windlert i de två första slutspelsmatcherna. Om AIK förlorar båda de matcherna innebär det att Windlert har spelat klart för resten av säsongen redan nu.

Den här säsongen har Filip Windlert gjort 13 poäng på 51 matcher. Han snittar fjärde mest speltid i AIK med drygt 19 minuters istid per match.

