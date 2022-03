Lucas Edmonds succé i OHL bara fortsätter.

Efter att ha gjort nio poäng på tre matcher prisas svensken nu också som ligans bästa spelare den gångna veckan.

Het, hetare, Lucas Edmonds.

Den unge svensken fortsätter göra stor succé i den kanadensiska juniorligan OHL och under den gångna veckan gjorde han hela nio poäng på tre matcher.

Han inledde med att göra ett mål och två assist när hans Kingston Frontenacs vann med 5-4 över Peterborough Peters. Edmonds följde sedan upp med tre assists i 7-2-vinsten över Oskar Olaussons Oshawa Generals och avslutade sedan veckan med att skjuta två mål samt en assist i Kingstons 5-2-seger över Niagara IceDogs.

Ingen annan spelare gjorde lika mycket poäng under den gångna veckan och nu meddelar OHL att Lucas Edmonds också prisas som veckans bästa spelare.

Winning #OHL Player of the Week honours for the second time this season, @KingstonFronts winger Lucas Edmonds sits second in #OHL scoring with 95 points, including 30 goals 🎥 pic.twitter.com/mMWKQwnxUA