För två veckor sedan prisades Jacob Markström som en av månadens spelare i NHL.

Nu får den svenske stjärnmålvakten återigen ta emot pris av NHL – den här gången som en av veckans bästa spelare.

Hockeylivet leker minst sagt för Jacob Markström just nu.

Hans Calgary Flames leder Pacific Division med en större marginal och han själv har varit en starkt bidragande faktor till det med sitt storspel.

Det ledde till att han för två veckor sedan prisades som en av månadens bästa spelare i NHL efter att ha haft 92,9 i räddningsprocent samt 2,04 insläppta mål per match samt vann åtta av tio matcher som han spelade i under februari månad.

Nu prisas Markström på nytt av NHL.

Den här gången utses den svenske stjärnmålvakten till en av veckans bästa spelare i ligan. Han prisas nämligen som veckans andra stjärna efter att ha haft en räddningsprocent på 97,4 samt endast släppt in 0,67 mål per match samt hållit en nolla under de tre matcherna han spelat i under den gångna veckan som alla slutade i vinster för Calgary.

FLEST NOLLOR I NHL

Jacob Markström har totalt hållit nio nollor den här säsongen – vilket är bäst av alla NHL-målvakter (Ilja Sorokin är tvåa på sex nollor). Tidigare i sin NHL-karriär hade Markström hållit nollan åtta gånger på 315 matcher men nu har han alltså hållit nollan nio gånger på 46 matcher den här säsongen.

Endast Patrick Kane överträffar Markström den gångna veckan då han utses till veckans bästa spelare efter att ha gjort tio poäng på tre matcher för Chicago Blachkawks.

Veckans tredje bästa spelare är New York Islanders-kaptenen Anders Lee som sköt sju mål och åtta poäng på fyra matcher.

TV: Markström briljerade när Calgary vann mot Detroit