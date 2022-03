Auston Matthews anmäldes efter sin fula crosschecking på Rasmus Dahlin.

Nu stängs storstjärnan av i två matcher – och tvingas avstå över en miljon kronor i lön.

Buffalo Sabres vann utomhusmatchen Heritage Classic med 5-2 över rivalen Toronto Maple Leafs.

Efteråt var det dock en sekvens från slutet av matchen som fångade de flestas uppmärksamhet.

Rasmus Dahlin och Auston Matthews hamnade nämligen i luven på varandra och delade ut flera knuffar mot varandra. Efter att Dahlin knuffat till Matthews så att han trillade in i målburen så tappade då Torontostjärnan humöret rejält.

Matthews ställde sig upp och delade ut en ful crosschecking över nack- och halstrakten på Dahlin. Duon fick vardera tvåminutersutvisningar för crosschecking men efter matchen meddelade NHL Player Safety, ligans disciplinnämnd, att Matthews anmäldes för crosscheckingen.

Nu har domen kommit mot storstjärnan.

Auston Matthews, som leder NHL:s skytteliga med 45 mål. stängs av i två matcher och tvingas även avstå 116 402 dollars lön, vilket motsvarar ungefär 1,15 miljoner kronor.

Toronto’s Auston Matthews has been suspended for two games for Cross-checking Buffalo’s Rasmus Dahlin. https://t.co/yZaJTAZHjv