Erik Portillo har gjort succé mellan University of Michigans stolpar den här säsongen. Nu är den svenske målvaktstalangen en av tre finalister till priset som årets målvakt i Big Ten.

I slutet av januari stod det klart att Erik Portillo, tillsammans med landsmannen Magnus Chrona, var en av kandidaterna till priset som årets herrmålvakt i den amerikanska collegeligan. Nu kan han även prisas av Big Ten, den konferens som University of Michigan är hemmahörande i.

Under gårdagskvällen meddelade Big Ten Hockey via sitt Twitterkonto att Portillo, tillsammans med Justen Close (University of Minnesota) och Jakub Dobes (Ohio State) är de tre finalisterna till priset som årets målvakt i Big Ten.

TUFF KONKURRENS

Portillo har denna säsong blivit förstemålvakt i University of Michigan, efter att han förra säsongen fått agera andraval bakom den nuvarande Skellefteåmålvakten Strauss Mann. Portillo har vunnit 27 av de 37 matcher han spelat den här säsongen och står noterad för en räddningsprocent på 92,9 procent samt har ett snitt på 2,06 insläppta mål per match.

21-åringen har dock tuff konkurrens om priset. Tjecken Jakub Dobes, som gör sin första säsong med Ohio State, står noterad för en räddningsprocent på 93,4 procent och är även finalist till priset som årets spelare i Big Ten tillsammans med OS-forwarden Matty Beniers samt NHL-aktuelle Ben Meyers.

HELLSTEN TAR PLATS I ALL-ROOKIE TEAM

På annat håll har Jakob Hellsten, som lämnade Hockeyettan-klubben Halmstad för spel med University of North Dakota inför den här säsongen, tagit plats i NCHC:s All-Rookie Team för sitt fina spel mellan stolparna i North Dakota.

Hellsten har spelat sju matcher för University of North Dakota den här säsongen, där han stoppat 87,9 procent av skotten han ställts inför och släppt in 2,97 mål per match i genomsnitt.

