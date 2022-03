Lias målsuccé fortsätter – bjöd på konstmål i natt

Lias Andersson är svårstoppad i AHL just nu. För fjärde matchen i rad blev den svenske 23-åringen målskytt för Ontario Reign när laget vände ett 0–2-underläge till 3–2-seger.

Efter sin dryga två månader långa skadefrånvaro har Lias Andersson haft några fina dagar i AHL sedan han friskförklarades förra veckan. Den gånga veckan sköt den svenske 23-åringen fem mål på tre matcher i farmarligan – och i natt förlängde Andersson sin målsvit till fyra matcher när han blev målskytt i Ontarios 3–2-seger över Bakersfield.

I spel i numerärt överläge fick Andersson tag på pucken framför Bakersfield-målet, drog den mellan benen på sig själv innan han sprättade in trissan bakom Ilja Konovalov. Det var andra gången sedan comebacken som Andersson bjöd publiken på ett sådant konstmål. För 23-åringen är den fyra matcher långa målsviten den längsta han har haft under sina fem säsonger i Nordamerika.

Nattens fullträff innebar även att Andersson tangerade sin målbästa notering för en säsong i AHL, då han två gånger tidigare (2018/19 och 2020/21) skjutit sex mål under en och samma AHL-säsong.

Reign lyckades vända och vinna matchen, då Martin Frk ordnade kvitteringen i den tredje perioden innan svenske Samuel Fagemo blev matchhjälte med sitt 3–2-mål. Målet var Fagemos 18:e för säsongen, vilket innebär att han ligger trea i den svenska skytteligan i farmarligan den här säsongen. Bara Fabian Zetterlund och Alexander Holtz (båda 20 mål) har gjort fler mål i AHL än Fagemo denna säsong.

