Förre "Löven"-målvaktens succé – prisas av ligan

Efter en säsong i Björklöven valde Kevin Poulin inför denna säsong att lämna svensk hockey för en återkomst till Nordamerika.

Där har han den senaste månaden gjort succé i AHL med Laval Rocket – och prisas nu av ligan som februaris bästa målvakt.

Kevin Poulin var Björklövens förstemålvakt under förra säsongens jakt på ett SHL-avancemang. Efter att laget förlorat den hockeyallsvenska finalen mot Timrå valde den kanadensiske burväktaren att lämna Umeåklubben för att flytta hem till Kanada.

I slutet av juni stod det klart att Poulin skrivit på ett AHL-kontrakt med Montréal Canadiens farmarlag Laval Rocket. Efter att 30-åringen spenderat stora delar av hösten i ECHL med Trois-Rivières Lions så har Poulin sedan årsskiftet spelat sig till en plats mellan AHL-klubbens stolpar – och den senaste tiden har han varit fullkomligt dominant mellan stolparna.

Under februari startade den förre “Löven”-målvakten sex matcher för Laval, varav fem av dessa slutade med vinst. Han räddade 94,5 procent av skotten han ställdes för under månaden och släppte bara in 1,63 mål per match. För dessa insatser prisas nu 30-åringen av AHL som månadens bästa målvakt i ligan.

Totalt har Poulin spelat tolv matcher i AHL för Laval den här säsongen, där han vunnit åtta av dessa matcher och står noterad för en räddningsprocet på 92,3 procent. I ECHL har det under säsongen blivit åtta matcher, där han släppt in 3,24 mål per match och räddat 89,4 procent av de skott han ställts inför.

