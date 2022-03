Svensken får vila – efter ögonskada

Carl Hagelin är en viktig kugge i defensiven för Washington Capitals. Men efter att ha mottagit en klubba mot ansiktet blir svensken borta en längre tid.

– Det är olyckligt när sådant händer, säger lagets huvudtränare Peter Laviolette till NHL.com.

Washington Capitals är en av utmanarna till Stanley Cup. Men nu får laget vara ut en av sina svenska forwards under en längre tid.

Det var under en träning på tisdagen som Carl Hagelin tog en klubba mot ansiktet. Klubban träffade uppe vid ögonen och tog illa på 33-åringen.

– Jag tycker att varje gång det är en ögonskada, finns det oro. Först och främst är det en oro för honom och hans välbefinnande. Och för det andra, han är definitivt en spelare som vi kommer att sakna. Jag tycker att han är en av ligans bästa spelare i numerärt underläge, säger Peter Laviolette till NHL:s hemsida.

Nu väntar en längre tids vila för svensken som ska ta hand om sitt öga.

– Vi gjorde bara några tävlingsövningar och en klubba kom upp. Vi är uppenbarligen oroade för honom. Det såg obekvämt ut. Förhoppningsvis repar han sig snabbt men just nu tänker vi på honom, sa T.J. Oshie efter träningen i tisdags.

Under tisdagen genomgick Carl Hagelin en operation på sitt vänstra öga.

Hagelin is meeting with another doctor today to determine next steps about his "serious" eye injury. Hagelin is out indefinitely.