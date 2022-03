Superduon kan lämna Chicago

Chicago har varit ett av NHL:s mest framgångsrika lag under de senaste 20 åren. Men nu börjar eran lida mot sitt slut och två av klubbens stora profiler kan komma att röra på sig.

– Framtiden för Jonathan Toews och Patrick Kane kommer snart vara tydlig, säger NHL-insidern Darren Dreger till TSN.

Jonathan Toews och Patrick Kane är utan tvekan två av Chicagos största spelare genom tiderna.

Duon var med och vann tre Stanley Cup-titlar på sex år i klassikerklubben.

Men under de senaste åren har klubbens trend stadigt pekat nedåt. Och nu är laget på väg in i en rebuild under nya general managern Kyle Davidson.

”ÄR DEN I CHICAGO?”

Då kan den ikoniska duon ha gjort sitt i klubben. Enligt Darren Dreger på TSN finns det en stor möjlighet att Patrick Kane och Jonathan Toews kommer att lämna Blackhawks.

– Båda spelarna har ett år kvar på sitt mångåriga kontrakt värt 10.5 miljoner dollar per säsong. Davidson har deklarerat att Blackhawks är i en rebuild. Hans nästa drag är förmodligen att sätta sig ner, kanske redan i veckan, med duons agent Pat Brisson för att staka ut framtiden.

– Är den i Chicago eller någon annanstans? De båda har trejd-klausuler och det känns inte som att det kommer hända något innan sommaren, förutom samtalen.

Tillsammans har de spelat över 2 000 matcher för klubben och gjort närmare 1 975 poäng.