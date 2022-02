Elias Pettersson blev målskytt i Vancouvers 5–2-seger över New York Rangers.

Därmed förlänger 23-åringen sin poängsvit till fem matcher.

Det var i slutskedet av nattens möte mellan New York Rangers och Vancouver Canucks som Elias Pettersson lyckades förlänga sin poängsvit till fem raka matcher. När Rangers var i jakten på en reduceringspuck under matchens slutminuter kunde Pettersson lyfta in 5–2-pucken i tom målbur.

Målet var Petterssons 17:e för säsongen och innebär att han nu producerat 14 poäng (6+8) på sina åtta senaste matcher. Därmed är Pettersson, tillsammans med Elias Lindholm, den poängbäste svensken under de senaste tre veckorna.

“HAR SLUT PÅ ORD FÖR HONOM”

Canucks-målvakten Thatcher Demko var annars en av matchens stora förgrundsfigurer för bortalaget, då amerikanen räddade 31 skott i segermatchen. Bland annat stod Demko för två jätteräddningar på både Mika Zibanejad och K'Andre Millers försök att överlista Vancouvers burväktare.

– Jag har slut på ord för honom. Han har varit fantastisk. Om det inte hade varit för Demko tidigt i matchen så hade saker och ting gått annorlunda, konstaterar tränaren Bruce Boudreau för NHL.com.

I och med segern klättrar Canucks allt närmare en Wild Card-plats i den västra konferensen. Efter nattens tvåpoängare har Canucks nu tre poäng upp till Dallas på den sista Wild Card-platsen, dock med två matcher mer spelade än Texas-laget.

New York Rangers – Vancouver Canucks 2–5 (0–2, 0–2, 1–2)

New York: Alexis Lafrenière (12), Ryan Strome (11).

Vancouver: Tanner Pearson (10), Tyler Myers (1), Juho Lammikko (6), Matthew Highmore (3), Elias Pettersson (17).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.