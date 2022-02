Fabian Lysell har hamnat i ett bra målstim för tillfället.

För tredje helgen i rad blev den svenske talangen målskytt när Vancouver Giants vann – och i nattens möte med Victoria slog JVM-forwarden till med ett mål efter att ha snurrat upp försvararna.

– Ja, det var rätt snyggt, säger Lysell.

Inför den här säsongen valde forwardstalangen Fabian Lysell att lämna Luleå för spel i Nordamerika sedan han draftats i den första rundan av Boston Bruins. Efter att ha inlett hösten på Bruins träningsläger skickades 19-åringen till juniorlaget Vancouver Giants i WHL, där han hittills haft en produktiv säsong.

I natt blev Lysell målskytt för tredje helgen i rad, då han stod för ett av Giants mål i 4–0-segen mot Victoria Royals. Lysell fastställde resultatet till 4–0 i den tredje perioden efter att han snurrat upp motståndarförsvararna innan han prickat in sitt 18:e mål för säsongen.

– Jag fintade bort deras första kille, sedan deras andra. Sedan drog jag bara till pucken. Ja, det var rätt snyggt, säger Lysell i ett videoklipp på klubbens Twitter-konto.

Totalt står nu JVM-forwarden noterad för 40 poäng (18+22) på 34 matcher för Vancouver Giants i WHL den här säsongen.

Landsmannen Jesper Vikman, som har ett förflutet i AIK, vaktade Vancouvers kasse i matchen och räddade samtliga 27 skott, vilket innebar att han höll sin tredje nolla för säsongen.

📽️ HIGHLIGHT OF THE NIGHT 📽️



Fabian Lysell zigs, zags, and puts it upstairs for a beautiful goal.@WHLGiants | #WHLHoN pic.twitter.com/YM6Xf11AWq