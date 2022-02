Tyler Nanne lämnade Björklöven efter endast åtta matcher.

Nu flyttar han då i stället hem och skriver på för Florida Everblades i ECHL – vilket blir hans fjärde (!) klubb den här säsongen.

Inför årets säsong hade Tyler Nanne aldrig tidigare spelat i Europa då han flyttade till Bratislava Capitals i Slovakien. Efter att klubben avslutat sin säsong i förtid flyttade han då till Vasa Sport i Finland men efter endast sju matcher lämnade han även den klubben.

Då bar flytten i stället av till Sverige där den 25-årige amerikanen skrev på för Björklöven men parterna bröt kontraktet efter endast åtta matchers spel.

– Båda parter känner att vi inte fått ut det vi velat av samarbetet och därför har vi har enats om att bryta kontraktet med Tyler i förtid och vi önskar honom all lycka i framtiden, sade Lövens sportchef Per Kenttä till lagets hemsida då.

Nu är Tyler Nanne i stället klar för sin fjärde (!) klubb den här säsongen.

Nanne flyttar då nämligen hem till USA igen där han skriver på för ECHL-laget Florida Everblades.

Player signing by @FL_Everblades: D Tyler Nanne (3G & 3A in 14 GP w/ @bratislavaCAPS [Slovakia], 1G & 1A in 7 GP w/ @VaasanSport in @smliiga [Finland] and 1A in 8 GP w/ @Bjorkloven in @hockeyallsvensk [Sweden] this season). He spent much of last season w/ the @SCStingrays. pic.twitter.com/PJJcMPlaCr