Brynäs arbetade med truppbygget sent under gårdagen och på morgonen kunde de nu presenter Tom Wandell som lagets senaste nyförvärv.

Tom Wandell blev inte kvar i Djurgården efter fjolårssäsongen och har sedan dess gått klubblös, fram tills nu. Innan midnatt i går skrev han på för Brynäs IF och under morgonen kunde laget nu meddela det nya kontraktet.

Den 35-årige centern, som har erfarenhet från spel i NHL, KHL och SHL, ansluter nu till slutet av säsongen.

– Spelschemat är tajt med många matcher på kort tid. Det finns alltid risk för skador och det här alternativet kom upp. Vi tog möjligheten att bredda truppen, säger Brynäs sportchef Johan Alcén till lagets hemsida och fortsätter:

– Under vintern har vi prioriterat att ta in en back som vi lyckades med när Oskars Cibulskis nu ansluter. När vi nu fick chansen att ta in Tom så gjorde vi en samlad bedömning att det vore ett bra tillskott i vår SHL-trupp.

Under fjolårssäsongen i Djurgården noterades Wandell för sex mål och fyra framspelningar på 43 spelade matcher.

