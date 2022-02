Målsviten fortsätter – Lindholm glödhet i Calgary

Elias Lindholm fortsätter imponera och hittade nätet när Calgary Flames slog Columbus Blue Jackets med 6-2. Målet innebär att han nu hittat nätet i fem raka matcher och bygger vidare på målsviten.

Jacob Markström var under förra veckan “talk of the town” i NHL på grund av hans enastående insatser mellan stolparna i Calgary Flames. Den här veckan kanske det blir ytterligare en Calgary-svensk, som blir “snacket på stan”.

Elias Lindholm fick en pangstart på säsongen och sprutade in mål i Flames-tröjan. Nu har han hittat tillbaka till målformen rejält och i natt gjorde han mål för femte matchen i rad. Utöver detta noterades han även för två assist när Calgary slog Columbus Blue Jackets med 6-2.

MÅL I DEBUTEN FÖR NYFÖRVÄRVET

Tyler Toffoli, som tidigare i veckan trejdades till Flames från Montreal Canadiens, ville inte slösa någon tid och hittade i natt nätet i debuten. Efter matchen berättade han om förväntningarna i det nya laget.

– Uppenbarligen kom jag till ett riktigt bra lag som spelar riktigt bra hockey just nu. Jag var exalterad över att få spela bra hockey och göra alla små saker som gör laget framgångsrikt, sa han till NHL.com om sin insats i debuten.

Segern var Calgarys sjunde i rad och laget har verkligen varit i form sedan månadsskiftet. Den fina formen innebär att laget nu har klättrat förbi och tagit sig till toppen av Pacific division.

Calgary Flames - Columbus Blue Jackets 6-2 (2-1, 2-0, 2-1)

Calgary: Erik Gudbranson (3), Elias Lindholm (19), Matthew Tkachuk (22), Dillon Dube (5), Adam Ruzicka (4), Tyler Toffoli (10).

Columbus: Adam Boqvist (9), Zach Werenski (7).

***

Aleksandr Ovetjkin gjorde i natt både mål nummer 30 och 31 den här säsongen, vilket innebär att hans klättring mot rekordet i flest gjorda NHL-mål fortsätter.

Efter nattens insats har han bara fem mål kvar innan han tangerar Jaromir Jagrs totala målskörd under hans långa karriär.

Matchen mot Nashville vann Capitals med 4-1 efter tre snabba mål i slutperioden, där Ovetjkin stod för två av dem.

Nashville Predators - Washington Capitals 1-4 (0-1, 0-0, 1-3)

Nashville: Michael McCarron (2).

Washington: Joe Snivley (3), Nick Jensen (4), Aleksandr Ovetjkin 2 (31).