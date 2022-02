Det var en väldigt intensiv ”deadline day” där flera klubbar förstärkte sina trupper inför slutskedet av säsongen.

Här listar vi därför alla värvningar som gjordes av klubbarna i SHL och HockeyAllsvenskan under transferfönstrets sista två veckor.

Det har varit stor aktivitet på transfermarknaden under de senaste veckorna där en stor mängd klubbar har valt värva in spelare för att stärka sina trupper inför avslutningen av säsongen. Speciellt efter beskedet att KHL ställt in sin grundserie så blev det stor aktivitet på marknaden bland de 28 elitklubbarna på herrsidan.

Här listar vi därför alla övergångar som gjordes i SHL samt HockeyAllsvenskan under de två sista veckorna innan transferfönstret stängde under tisdagen, 23:59.

SHL

Brynäs IF:

IN:

Oskars Cibulskis, b, Dinamo Riga

Tom Wandell, c, klubblös

UT: –

Djurgårdens IF:

IN:

Edvin Olofsson, mv, Västervik (namngiven tredjemålvakt)

Éric Gélinas, b, Rögle

Émile Poirier, c/fw, Dinamo Riga

UT:

Carl Lindbom, mv, Västervik (lån)

Éric Gélnias gick från Rögle till Djurgården. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Frölunda HC:

IN:

Radan Lenc, fw, Amur Khabarovsk

UT: –

Färjestad BK:

IN:

Theodor Lennström, b, Torpedo Nizhny Novgorod

UT: –

IK Oskarshamn:

IN:

Tomas Rydén, mv, Tingsryd (namngiven tredjemålvakt)

UT:

Dale Weise, fw, klubb ej klar

Leksands IF:

IN:

Marek Hrivík, fw, Torpedo Nizhny Novgorod

UT:

Ben Thomas, b, Växjö

Jesper Kandergård, c, Tingsryd (lån)

Isak Rosén, fw, Mora (lån)

Marek Hrivík är tillbaka i Leksand. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Linköping HC:

IN:

Jesper Myrenberg, mv, Vita Hästen (namngiven tredjemålvakt)

Roberts Mamcics, b, Berani Zlin

Markus Modigs, fw, MoDo

UT:

Niklas Lundström, mv, AIK

Elliot Ekmark, c, Västervik (lån)

Luleå HF:

IN:

Olof Lindbom, mv, Kristianstad (namngiven tredjemålvakt)

Filip Pyrochta, b, SaiPa

UT: –

Malmö Redhawks:

IN:

Anton Svensson, mv, Troja-Ljungby (namngiven tredjemålvakt)

UT: –

Rögle BK:

IN:

Valtteri Kemiläinen, b, Vitjaz Podolsk

Vojtech Mozik, b, Admiral Vladivostok

Daniel Zaar, fw, Torpedo Nizhny Novgorod

UT:

Oskar Hassel, b, Kristianstad (lån)

Éric Gélinas, b, Djurgården

William Strömgren, fw, Björklöven (lån)

Tyler Kelleher, fw, HV71

Rögle var väldigt aktiva innan deadline – här Daniel Zaar. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Skellefteå AIK:

IN:

Viktor Andrén, mv, Almtuna (namngiven tredjemålvakt)

UT:

Oscar Eriksson, b, Troja-Ljungby

Timrå IK:

IN:

Claes Endre, mv, Björklöven (namngiven tredjemålvakt)

Zijat Paigin, b, Torpedo Nizhny Novgorod

UT:

Oliver Bohm, b, HV71

Växjö Lakers:

IN:

Emil Larmi, mv, Pelicans

Filip Larsson, mv, HV71 (namngiven tredjemålvakt)

Ben Thomas, b, Leksand

Amil Krupic, b, Kristianstad (lån)

UT:

Victor Stjernborg, c/fw, Troja-Ljungby (lån)

Örebro HK:

IN:

Marcus Hellgren Smed, mv, Karlskoga (namngiven tredjemålvakt)

Kristaps Zile, b, Dinamo Riga

Libor Sulak, b, Admiral Vladivostok

Daniel Audette, c, Vitjaz Podolsk

UT: –

Daniel Audette var en av flera stjärnvärvningar till Örebro. Foto: David Kirouac/Icon Sportswire

HOCKEYALLSVENSKAN

AIK:

IN:

Niklas Lundström, mv, Linköping

UT:

Alexander Sahlin, mv, Strömsbro (lån)

Filip Bratt, b, Väsby (lån)

Almtuna IS:

IN: –

UT:

Sebastian Höglund, c/fw, Väsby

BIK Karlskoga:

IN:

Robin Christoffersson, mv, Vimmerby (namngiven tredjemålvakt)

Philip Eriksén, b, Timrå

Filip Barklund, c, Lindlöven (dubbelregistrerad)

Marc-Olivier Roy, c/fw, SaiPa

UT: –

HC Vita Hästen:

IN:

Nerijus Alisauskas, b, Dinamo Riga

Knut Köhler, c/fw, AIK

Gints Meija, fw, Dinamo Riga

UT: –

HV71:

IN:

Adam Åhman, mv, Växjö (namngiven tredjemålvakt)

Oliver Bohm, b, Timrå

Hunter Shinkaruk, c/fw, Dinamo Riga

Tyler Kelleher, fw, Rögle

UT: –

Oliver Bohm gick till HV71 på deadline-dagen. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

IF Björklöven:

IN:

Sami Rajaniemi, mv, Timrå (namngiven tredjemålvakt)

Charles-David Beaudoin, b, Laval Rocket

William Strömgren, fw, Rögle (lån)

UT:

Tyler Nanne, b, Florida Everblades

IF Troja-Ljungby:

IN:

Markus Ruusu, mv, JYP

Oscar Eriksson, b, Skellefteå

Victor Stjernborg, c/fw, Växjö (lån)

UT:

Måns Hansson, b, Kristianstad

Kristianstads IK:

IN:

Roope Laavainen, b, KalPa

Måns Hansson, b, Troja-Ljungby

Oskar Hassel, b, Rögle (lån)

Oscar Tellström, fw, Luleå

UT:

Amil Krupic, b, Växjö (lån)

MoDo Hockey:

IN:

Ludwig Persson, c/fw, Frölunda (lån)

Nikolajs Jelisejevs, fw, Dinamo Riga

UT:

Markus Modigs, fw, Linköping

Markus Modigs lämnade MoDo under uppmärksammade former. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Mora IK:

IN:

Isak Rosén, fw, Leksand (lån)

UT:

Gustav Berglund, b, Karlskrona

Södertälje SK:

IN: –

UT:

Greg Squires, fw, klubb ej klar

Tingsryds AIF:

IN:

Jesper Kandergård, c, Leksand (lån)

UT: –

Västerviks IK:

IN:

Waltteri Ignatjew, mv, Jukurit

Carl Lindbom, mv, Djurgården (lån)

Elliot Ekmark, c, Linköping (lån)

Isak Salqvist, c Wings HC Arlanda

UT:

Henrik Lundberg, mv, klubb ej klar

Tobias Åhström, fw, HK Spisska Nova Ves

Västerås IK:

IN:

Svjatoslav Grebentjikov, fw, Amur Khabarovsk

Ilja Arkalov, fw, Vitjaz Podolsk

UT: –

Det blev dubbelt ryskt till Västerås – Grebentjikov och Arkalov. Foto: IMAGO

