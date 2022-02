Oskar Olausson har börjat få upp ångan efter trejden från Barrie Colts till Oshawa Generals i OHL. I gårdagens 6–3-seger mot Petersborough slog den svenske JVM-stjärnan till med säsongens andra hattrick.

Samtidigt fortsätter landsmannen Lucas Edmonds ösa in poäng i OHL.

Oskar Olausson trejdades från Barrie Colts till Oshawa Generals i början av januari i utbyte mot en spelare (Kevin Niedenz) samt fyra (!) draftval. Sedan trejden hade Olausson inför helgens matcher producerat tre mål och totalt fyra poäng på tolv matcher.

I helgen lossnade det äntligen för den tidigare HV71-spelaren. I lördagens bortaseger mot Ottawa sköt Olausson ett av Oshawas mål innan han i gårdagens 6–3-seger mot Petersborough slog till med OHL-säsongens anda hattrick.

Han inledde målskyttet i den förstaperioden, innan det dröjde halvvägs in i den tredje perioden innan Olausson, som bildade kedja med William Eklund och Alexander Holtz under JVM, utökade sin målskörd i powerplay. Hattricket fullbordades sedan drygt två och en halv minut från slutet, då han prickade in 5–2-målet i tom kasse.

Totalt står Olausson noterad för 33 poäng (19+14) på 36 matcher i OHL den här säsongen.

På annat håll fortsätter landsmannen Lucas Edmonds att ösa in poäng för sitt Kingston Frontenacs. I lördagens match mot Mississauga Steelheads stod den svenske 21-åringen för två mål och fyra assist när Kingston vann målfesten med 6–3.

Edmonds avrundade sedan helgen med att noterats för en assist i 5–4-segern mot Hamilton, vilket innebär att han nu producerat 71 poäng (21+50) på 41 matcher i OHL denna säsong.

Den poängnoteringen landar honom i skrivande stund på en fjärdeplats i den totala poängligan, sju poäng bakom poängligaedaren Brandon Coe.

