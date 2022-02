Det har länge ryktats om en återkomst för Marek Hrivik till Leksand. Nu verkar allting klart då spelaren själv bekräftar på sin Instagram att han återvänder till Dalaklubben.

Under gårdagen rapporterade SportExpressen uppgifter som pekade på att Marek Hrivík var klar för en återkomst till Leksands IF och tidigare under dagen meddelade hans lag Torpedo Nizhny Novgorod att stjärnspelarens tid i klubben nått sitt slut.

Kontraktet i KHL bröts och nu står det även klart att Hrivik återvänder till Leksand, som därmed får in SHL:s poängkung fred fjolårssäsongen. Spelaren själv publicerade en bild på Instagram och skrev där “Vi ses snart LIF”

Hrivik är just nu I Peking och spelar OS för sitt Slovakien och som det ser ut just nu kommer han efter turneringen återvända till Dalaklubben.

Leksand har ännu inte bekräftat nyförvärvet och det återstår att se när klubben själva går ut och gör det. Hrivik noterades under fjolårssäsongen för 51 poäng på 44 spelade matcher i Leksandströjan.

TV: Då blir Leksand en guldkandidat

Matchrapporter: Seger för Örebro Hockey hemma mot Leksand Linus Andersson i målform när Leksand vann mot Örebro Hockey Seger för Leksand på hemmaplan mot Linköping Straffseger för Djurgården hemma mot Leksand Leksand slog Växjö efter Carter Campers dubbel