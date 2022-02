Kristianstadsmålvakten Olof Lindbom kommer efter avslutad säsong i Hockeyallsvenskan kunna förlänga säsongen ytterligare. Luleå meddelade under dagen han kommer registreras i laget när Kristianstads säsong är över.

Olof Lindbom lämnade inför årets säsong Mora IK för spel i ligakonkurrenten Kristianstad, där han under säsongen har gjort 23 matcher. Under OS och i den danske målvakten Frederik Dichows frånvaro har han vaktat kassen i samtliga Kristianstadsmatcher och får nu även chansen att förlänga sin säsong ytterligare.

När säsongen är färdigspelad för Kristianstad, som just nu ligger på en femteplats i den Hockeyallsvenska tabellen, kommer målvakten att ansluta till Luleå Hockey, vilket den sistnämnda klubben meddelade under kvällen på sin Twitter-sida.

21-årige Olof Lindbom är klar för Luleå Hockey som extramålvakt inför SM-slutspelet. Han tillhör fortsatt Kristianstad i HockeyAllsvenskan och kommer ansluta till oss först när deras säsong är färdigspelad. pic.twitter.com/LVSt61RvHq — Luleå Hockey (@LuleaHockey) February 14, 2022

Detta innebär att han kommer agera extramålvakt bakom det redan existerande målvaktsparet Joel Lassinantti och Jesper Wallstedt.

Under säsongen har Lindbom, vars kontrakt med Kristianstad löper ut efter säsongen, noterats för en räddningsprocent på 90,6 procent. I snitt har han släppt in 3,07 mål per match.

TV: De bästa SHL-värvningarna under säsongen

Matchrapporter: Revansch och tre poäng för Troja/Ljungby Djurgården vann – efter Tim Söderlunds hattrick Formstarka HV 71 tog ännu en seger Kristoff Kontos tvåmålsskytt för Kristianstad i segern mot Västervik AIK vann med 3-2 hemma mot Kristianstad