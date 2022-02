HV71 registerar Växjömålvakten Adam Åhman i truppen. Samtidigt registeras HV71-målvakten Filip Larsson i Växjö Lakers och de båda kommer nu vara tillgängliga att vandra mellan lagen.

På målvaktssidan i Växjö Lakers har det under helgen varit en krissituation, då Adam Åhman dragits med en skada och Janis Kalnins har varit med Lettlands OS-trupp i Peking. På juniorsidan har klubben Albin Boija, men han har under krisperioden inte kommit till spel, utan klubben lånade i helgen i stället in MoDomålvakten Henrik Tikkanen i en match.

För att undvika liknande situationer igen har nu Växjö lyckats ta fram en ny lösning i form av HV71-målvakten Filip Larsson. Laget meddelade på sin hemsida att klubbarna har kommit överens om att dubbelskriva Larsson i både Växjö samt HV71 samt att dubbelskriva Växjömålvakten Adam Åhman i båda klubbarna.

– Vi behöver säkerställa målvaktssidan inför avslutningen och målvakterna kan gå fritt mellan klubbarna resten av säsongen. Vi känner Adam väl sedan innan och detta blir en bra lösning för samtliga parter, säger HV71:s sportchef Johan Hult till lagets hemsida om lösningen.

När eller om de båda målvakterna kommer spela i sina “nya” lag är i nuläget oklart. Åhman har sedan tidigare säsonger spelat i HV71. Larssonhar under säsongen kommit till spel i 15 matcher för Jönköpingsklubben och har vid ett tillfälle lånats ut till Färjestad, men utan att få SHL-debutera.

