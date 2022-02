Jack Eichel går nu mot debut i Vegas. Under kvällen meddelade lagets general manager Kelly Grimmon att kaptenen Mark Stone placerats på långtidsskadelistan och att Eichel kommer aktiveras inför matchen natten till torsdag.

För lite mindre än ett år sedan gjorde Jack Eichel sin senaste NHL-match då Buffalo Sabres ställdes mot New York Islanders den 7 mars förra säsongen. Sedan dess har mycket hänt kring stjärnan som ville göra en operation, stoppades av Buffalo och trejdades till Vegas.

Efter trenden fick han operera den skadade disken i ryggen och nu, drygt ett år senare, kommer han att få debutera för Vegas Golden Knights. Detta meddelade NHL-klubbens general manager Kelly McGrimmon reportern Jesse Granger under kvällen.

KAPTENEN PÅ SKADELISTAN

För att Eichel ska kunna lämna långtidsskadelistan i Vegas var laget tvungna att göra utrymme för honom under lönetaket. Det har spekulerats i om laget skulle trejda spelare för att få in stjärnan eller hur de skulle gå till väga.

Under veckan som har gått spekulerades det även i om laget skulle placera kaptenen Mark Stone på långtidsskadelistan eller inte. Stone har en skadad rygg och under kvällen stod det klart att han tar plats på långtidsskadelistan i stället för Eichel. Detta öppnade för att Eichel skulle få plats under lönetaksutrymmet.

Under fjolårssäsongen noterades 25-åringen, som draftades 2015 bakom Connor McDavid, för 18 poäng på 21 spelade matcher. Eichel har en länetaksträff på 10 miljoner dollar.

