Veteranens sågning: ”Sämsta matchen för säsongen”

Brynäs hade ledningen inför den andra perioden mot regerande mästarna. Då föll laget igenom och släppte in tre raka mål.

– Viktig match för oss men vi spelar riktigt dåligt, säger Nicklas Danielsson till C More under en pausintervju.

Växjö kom till Gävle med ett brandskattat lag och många såg Brynäs som favorit i matchen.

Det började också bra för Gävlelaget som tog ledningen i den första perioden genom Anton Rödin.

Men i den andra skulle laget falla igenom helt.

SÅGAR LAGET

Ludvig Claesson satte 1-1 innan Ludvig Nilsson gjorde två mål och Växjö kunde ta med sig 3-1 in till den sista periodvilan.

– Det är skit. Sämsta matchen för säsongen. Det är dålig skärpa, dåliga beslut, ingen energi. Man kan inte spela så här mot Växjö. De är disciplinerade och vi måste vara minst lika disciplinerade. Det går inte att spela som vi gör, säger Nicklas Danielsson till C More-studion.

Matchen pågår och står 3-1 till Växjö.

Matchrapporter: Brynäs vann efter avgörande i förlängningen mot Djurgården Efter förlustsviten: Seger igen för Malmö – 7-4 mot Växjö Efterlängtad seger för Växjö – bröt förlustsviten mot Timrå Skellefteå vände underläge till seger Stark defensiv när Timrå vann mot Växjö