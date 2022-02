TV: Seider och Raymond bakom avgörandet

Det var två lag på den undre halvan som möttes under lördagskvällen när Flyers var på besök i Detroit. Då klev Lucas Raymond och Moritz Seider fram och avgjorde matchen som slutade 4-2 till Red Wings.

Detroit Red Wings tog emot krislaget Philadelphia Flyers på hemmaplan.

Det var andra gången den här veckan som lagen möttes. Och liksom förra gången skulle det bli seger för de rödklädda.

Redan efter fem minuter av den första perioden tog Detroit ledningen genom Tyler Bertuzzi. En ledning som skulle komma att utökas i den andra perioden då Filip Zadina hittade rätt.

MÅL MED ÅTTA SEKUNDER KVAR

Philadelphia jobbade sig in i matchen och tog sig också in i målprotokollet. I numerärt överläge prickade den rutinerade backen Keith Yandle in 2-1. Det med bara åtta sekunder kvar av den andra perioden.

Till den tredje perioden hoppades Flyers att målet skulle ge dem den extra energin för att komma ikapp.

Men Detroit ville annorlunda.

ROOKIESARNA BAKOM AVGÖRANDET

I numerärt överläge satte Moritz Seider 3-1, på assist från Lucas Raymond och Dylan Larkin. Ett mål som skulle visa sig bli matchvinnande.

För Flyers hittade ännu en reducering genom Scott Laughton med tio minuter kvar att spela. Men närmare än så kom man aldrig. Istället kunde Michael Rasmussen punktera tillställningen i slutminuterna.

Trots vinsten har Detroit fortfarande en lång väg till en slutspelsplats. Den sista platsen i den östra konferensen har i nuläget Boston Bruins på 57 poäng. Detroit ligger på 50 poäng.