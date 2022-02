TIDERNAS NHL-SVENSKAR: 2000-talet

Ronnie Rönnkvist ser tillbaka på NHL-historien och plockar fram svenskarna som varit bäst - decennium för decennium. Näst på tur: 2000-talet.

Under 15 delar på hockeysverige.se har ni kunnat följa vår koll på elitseriens bästa eller om ni så vill mest framgångsrika spelare decennium för decennium. Men många av våra största stjärnor har även tillbringat stora delar av sina karriärer i NHL.



Sedan tre veckor tillbaka presenterar vi dom spelare som enligt oss varit dom bästa eller mest framgångsrika decennium för decennium i två NHL-All Star team. Att börja innan 1970-talet var såklart ingen större mening efter det bara är Ulf Sterner och Juha Widing som spelat några fåtal matcher var. Denna vecka möter ni våra mest framgångsrika NHL-spelare under 2000-talet. Klubbtillhörigheten kring varje spelare gäller under den här tidsperioden.