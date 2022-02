OS-guldet 2006 – minns tillbaka på turneringen som slutade i succé

För snart 16 år sedan åkte de största svenska hockeystjärnorna åkte ner till Turin för att vända hem med ett OS-guld. Efter flera år av tuffa motgångar vände lyckan för Tre kronor som i finalen besegrade ärkerivalen Finland. Men vad var det som egentligen hände innan turneringen? Varför höll en vattenpöl på att förstöra för svenskarna? Vad innebar läggmatchen mot Slovakien?

Hockeysverige.se ger en återblick på turneringen inför Tre Kronors premiär i OS 2022.

OS i Salt Lake City 2002 fick inte det slutet som det svenska folket trånade efter. Med minnena från Lillehammer 1994 ingraverade på näthinnorna fanns det inte mycket i svenskarnas ögon som kunde gå fel. Som vi alla vet i efterhand slutade turneringen i ett fiasko som endast kommentatorn Lasse Granqvist har kunnat sammanfatta.

– Salo tappar pucken. Tommy Salo tappar pucken! Det är fullständigt otroligt, vi är påväg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936, katastrofuselt! Skrek Granqvist.

Hans ord kommer förevigt att vara en ljudslinga som spelas upp i svenskarnas mörkaste minnen.

I turneringen "World Cup of Hockey" 2004 gick det inte bättre. Turneringen, som i efterhand endast får ses som uppvärmning, blev ytterligare ett fiasko för den svenska publiken. I kvartsfinalen på hemmaplan kunde Tjeckien räkna in sex mål mot Sveriges ett och de svenska mardrömsåren var fullbordade.

Aldrig hade Tre kronor åkt på så många käftsmällar inom loppet av bara ett par år.

Under OS 2006 skulle det bli ändring på det. För sista gången hade den svenska succétripletten Mats Sundin, Nicklas Lidström och Peter Forsberg chansen att tillsammans vinna någonting stort i den blågula-tröjan - och som de gjorde det.

"HAN VAR BEDRÖVAD NÄR HAN GAV MIG BESKEDET"

Den andra februari 2006, bara nio dagar innan Tre kronor skulle inleda OS-äventyret mot Kazakstan, kom det första tråkiga beskedet. Den dåvarande Philadelphia-backen Kim Johnsson, som säsongen 2005/06 hade stått för 25 poäng på 47 matcher, tackade nej på grund av familjeskäl. Johnsson tog beslutet att stanna hemma för att ta hand om sin gravida hustru.

– Visst hade jag hoppats att kunna åka. Men ju närmare OS vi har kommit har jag förstått att familjen måste gå före. Turneringen är för nära inpå förlossningen. Jag behövs mer med familjen än i Italien, säger Kim Johnsson till Aftonbladet 2006.

Den andra smällen, som kommer inom loppet av några dagar, är att den unge Niklas Kronwall inte kommer att medverka då han efter en knäoperation inte var helt frisk, trodde man då.

– Jag kommer bara att hinna spela två matcher innan OS startar. Det känns alldeles för lite. Jag ringde honom (Bengt-Åke Gustafsson) och lämnade beskedet. Han tyckte det var synd att jag skulle falla så här på målsnöret, men samtidigt visste han ju att det var en liten chansning, sa Niklas Kronwall till Aftonbladet inför turneringen.

Den tredje och kanske absolut tuffaste smällen kom endast nio dagar innan öppningsmatchen mot Kazakstan. Markus Näslund behöver även han tacka nej till turneringen efter en tid med värk i ljumsken.

– Han var bedrövad när han gav mig beskedet, säger den dåvarande förbundskaptenen om Markus Näslunds återbud till Expressen.

Förutom de tre smällarna fick Bengt-Åke Gustafsson även ta ställning till hur han skulle hantera situationen med Peter Forsberg. "Foppa" hade en sargad ljumske som han dragits med under tiden i Philadelphia och för att kunna spela i OS 2006 var det en kamp mot klockan som nästan förlorades.

– Jag trodde att det skulle vara bra men jag förvärrade det. Det är värre än för en vecka sedan, sa Peter Forsberg till nhl.com då.

Den svenske lagläkaren var inte säker på att stjärnan skulle kunna komma till spel.

– Ja, ljumskskador kan vara problematiska. Men det är helt omöjligt för mig att uttala mig om skadan då jag sitter på den här sidan Atlanten, säger den dåvarande lagläkaren Lennart Hovelius till DN två veckor innan öppningsmatchen.

Diskussioner uppstod om vem som skulle ersätta svenskstjärnan. Namn som Mattias Weinhandl, Marcus Nilson, Nils Ekman, Jonathan Hedström och Michael Nylander var alla uppe på tal men ingen av de hade samma kvaliteter som Peter Forsberg. Det stora orosmolnet låg över Tre kronor inför inledningen av turneringen, men kom att lätta under turneringens gång.

Tomas Holmström hade det tufft framför Kazakstans mål.Foto: MARCUS ERICSSON/BILDBYRÅN



VATTENPÖLEN SOM ASSISTERADE

Sverige inledde gruppspelet med tacksamt motstånd. De blågula kazakerna, med Nikolaj Antropov i spetsen, hade inte mycket att sätta emot när svenskarna växlade upp.

Turneringens första match inleddes med Stefan Liv i målet. Elitseriemålvakten petade NHL-stjärnorna Henrik Lundqvist och Mikael Tellqvist, som fick följa matchen från sidan av isen.

Sveriges tre mål på mindre än nio minuter i den första perioden avslutade matchen tidigt. Förste målskytten i den svenska vinsten var Daniel Tjärnqvist som klippte till och lyckades trycka in pucken i nätet. Mats Sundin stod för ett delikat solo-mål när han självmant tog sig förbi flera kazakstanska spelare och satte dit 5-1 målet.

En snackis efter matchen blev Kazakstans reduceringsmål tidigt i den andra perioden. När backen Christian Bäckman drev pucken framåt stannade den plötsligt i en överbliven pöl på isen, som i sin tur kunde assistera Jevgenij Koresjkov till reduceringsmålet.

Fredrik Modin försöker sig på köksvägen i matchen mot Ryssland.Foto: MARCUS ERICSSON/BILDBYRÅN

"TRE KRONOR ÄR LATA"

Efter den slappa vinsten mot Kazakstan bjöds det på betydligt tuffare motstånd. I den andra matchen var det Ryssland som stod för motståndet. Storstjärnorna Kovalev, Datsiuk, Malkin, Ovetjkin och Kovaltjuk var bara några av spelarna som skulle stoppas.

Ryssarna hade precis kommit från en förlust mot Slovakien och var minst sagt sugna på revansch.

Henrik Lundqvist var Tre kronors utvalde burväktare i matchen, som blev hans första i ett OS. Den då 23-årige målvakten fick ingen lätt debut när ryssarna körde över svenskarna med 5-0.

Den andra perioden blev en riktig mardröm för svenskarna som fick ta emot samma överkörning laget delat ut mot Kazakstan. På elva minuter gick matchen från 0-0 till 3-0 i Rysslands favör.

SVT-expertern Johan Tornberg sågade det svenska laget efter insatsen.

– Jag tycker att Sverige gjorde en riktigt dålig match. Det var slarvigt spel, vi tappade puckar och det var dåliga omställningar. Ryssland är ett intensivt och skickligt lag, samtidigt är jag förvånad över att Tre Kronor är så pass lata. Jag tycker bara att det är Mats Sundin som visar viljan och har glöden i ögonen, säger han efter matchen i SVT.

Den debuterande OS-målvakten Henrik Lundqvist var inte heller nöjd.

– Jag är inte nöjd med min egen insats. Det kändes bra efter att vi kommit in i det, men sedan åkte vi på två snabba mål i andra och där tappade vi matchen, sa han.

Peter Forsberg och Henrik Lundqvist spelade inte matchen mot Kazakstan utan såg den från läktarenFOTO: MARCUS ERICSSON/BILDBYRÅN

"FOPPA KOMMER"

Det svenska nederlaget skulle följas av en uppiggande nyhet. Tillbaka i träning var Peter Forsberg som tillslut kom till Turin.

Måndagen den 14 februari, dagen innan Sverige mötte Kazakstan, blev det klart. Peter "Foppa" Forsberg skulle med laget till OS-byn. I SVT rapporterar de om nyheterna på måndagskvällen.

– Senaste nytt kom från text-tv redaktionen i Stockholm alldeles nyss. En lätt upphetsad röst sa: Foppa kommer, säger Peter Jihde i sändningen.

Hur mycket Forsberg skulle kunna spela och när han kommer till spel var fortsatt oklart men bara fyra dagar senare stod han redo att ta sig an Lettland.

Den största rädslan i matchen mot letterna var inte motståndet. Frågan var om Foppa skulle hålla, och det gjorde han. I matchen kunde Daniel Alfredsson göra två mål och Peter Forsberg noterades för två assist i den efterlängtade återkomsten.

Sveriges match mot Lettland slutade i en övertygande 6-1 seger för Tre Kronor som härnäst skulle ställas mot de tuffa amerikanarna.

USA kunde däremot inte stoppa svenskarnas framfart. En stabilt spelande Henrik Lundqvist hjälpte Sverige att kämpa sig till segern. Under matchen fanns Peter Forsberg på bänken, men han valde att vila för att inte slita upp någon skada.

Bengt-Åke Gustafsson, Peter Forsberg, Mats Sundin och Tomas Holmström under Slovakien matchen.FOTO:MARCUS ERICSSON/BILDBYRÅN



"VI GJORDE EN LITEN LÄGGMATCH"

Efter vinsten mot USA hamnade Sverige i en väldigt speciell och minst sagt omdiskuterad situation där de skulle kunna "välja" motståndare inför kvartsfinalen.

Dagen innan Sverige skulle ställas mot Slovakien i den sista gruppspelsmatchen gjorde den dåvarande förbundskaptenen Bengt-Åke Gustafsson ett minst sagt omdebatterat uttalande i SVT.

– Det är som pest eller kolera. Ska man försöka välja motståndare eller ska man göra vad man kan för att vinna? Det är svårt men som det ser ut just nu så blir det Schweiz, sa han.

Matchen mot Slovakien förlorades och som Bengt-Åke Gustafsson lovade blev det Schweiz i kvartsfinalen. Om det var en läggmatch från svenskt håll diskuterades kraftigt under turneringen.

Bytet där Daniel Alfredsson, Peter Forsberg och Mats Sundin spelar i fem mot tre har blivit ett exempel som närmast påminner om Pierre-Luc Dubois icke-spelande i sina sista matcher i Columbus Blue Jackets, för ett par år sedan.

2011 togs diskussionen om läggmatchen upp igen efter ett uttalande av Peter Forsberg.

– Vi gjorde en liten läggmatch mot Slovakien. Skulle vi slå Slovakien skulle vi få en tuffare väg genom slutspelsrundan, säger han i SVT-dokumentären, #21 Peter Forsberg och fortsätter:

– Jag såg ingen anledning att vinna matchen, absolut ingen. Det var vår sista chans att vinna OS och ska vi gå ut och ta i och kanske blir skadade eller försöka vinna och få bättre motstånd i kvarten eller semi. Det såg jag ingen anledning till att göra.

Vad som egentligen stämmer i diskussionen om läggmatchen är fortfarande inte helt klart. "Foppa" säger även i dokumentären att det inte var ett beslut från ledningen, utan menar att det var en gemensam känsla att det inte var nödvändigt att ta ut sig i matchen och därmed riskera skador.

Samuel Påhlsson slänger sig igenom Schweiz försvararna.FOTO: MARCUS ERICSSON/BILDBYRÅN

REPRISEN PÅ SALT LAKE CITY

Efter förlusten mot Slovakien stod Schweiz som motståndare i kvartsfinal. Det var inte ett Schweiz som vi är vana vid att se det nu, utan det var ett lag som påminde om mardrömmen i Salt Lake City.

Skulle Sverige kunna sumpa ytterligare ett OS mot en mindre hockey-nation i ytterligare en kvartsfinal? Bottennappet mot Slovakien bara två dagar tidigare genererade en stor kritikstorm från det svenska folket. I en omröstning på Aftonbladet angav 29% av läsarna att de i kvartsfinalen kommer att hålla på Schweiz.

– Om det var lite irriterat hemma i Sverige efter Slovakien-matchen är det inget mot vad som händer om vi förlorar mot Schweiz i kvartsfinalen. Då kommer det att blåsa orkanstyrka, sa generalsekreteraren på Svenska Ishockeyförbundet, Michael Englund, till Aftonbladet inför matchen.

Tre kronor motbevisade svenskarnas oro och kunde ta sig förbi Schweiz utan större problem. Efter en försäkrande 6-2 vinst kunde laget att ta sig vidare till nästa motståndare, som även de levde vidare i svenskarnas mardrömmar.

Daniel Alfredsson kramas om av Per-Johan Axelsson och Samuel Påhlsson efter 6-3 målet mot Tjeckien.FOTO: MARCUS ERICSSON/BILDBYRÅN

"DE MINNS SÄKERT FÖRLUSTMATCHEN"

Efter överkörningen på hemmaplan i Stockholm ställdes Tre kronor återigen mot Tjeckien. Senast slutade matchen med en 6-1-vinst för Tjeckien och de svenska stjärnorna buades av isen. Den här gången skulle rollerna vara ombytta. Ett svenskt lag har aldrig sett starkare ut. Tre kronor körde över tjeckerna med 7-3 och finalen var nu säkrad.

– Jag tror det var skönt för många av spelarna att få vinna. De minns säkert förlustmatchen i World Cup i Globen. Det var en skön seger på många sätt. Men en sådan här dag kan man bara täppa till truten och säga grattis, kommenterade SVT:S expertkommentator Niklas Wikegård efter matchen.

Även Mats Sundin var nöjd med resultatet, fast det ännu inte var klart vilka som skulle utgöra motståndet.

– Det är kul att så här sent i karriären få chansen att spela i en OS-final. Det spelar ingen roll vilka vi får möta där. Vi har chans att slå både ryssarna och finnarna, säger han till SVT.

Peter Forsberg fick chansen att förklara Sveriges succé efter matchen.

– Vi fick en bra lottning i kvarten mot Schweiz, sa han och skrattade.

Lyckan var stor efter matchen men det återstod fortsatt en match för de svenska hjältarna. Finland körde över Ryssland i semifinalen, samma Ryssland som slog Tre kronor i gruppspelet. Efter 4-0 vinsten stod det klart. Ärkerivalerna skulle ställas mot varandra i finalen.

DET TIDIGA UNDERLÄGET

Tre Kronor hade passerat samtliga hinder på vägen mot finalen. Ett Schweiz gjorde oss påminda om Salt Lake City 2002. Tjeckien gav oss en hemsk påminnelse om fiaskot på hemmaplan i World Cup of Hockey 2004. Vad kan stoppa Sverige nu?

Finland hade gått rakt igenom turneringen utan att förlora en enda match. Lejonen hade slagit ut USA i kvartsfinalen och sedan bevisat sin styrka när de krossade Ryssland med 4-0 i semifinalen.

Stjärnorna Teemu Selänne, Saku Koivu och Kimmo Timonen var dominanta i turneringen. Att matchen var mot vårt grannland intensifierade endast vikten av en vinst. När matchen väl påbörjades söndagen den 26 februari skulle det visa sig vilket som var det bästa hockeylandet i Norden, Europa och världen.

Matchen började avvaktande, men ökade snabbt i tempo. Tidigt i matchen kunde Sverige skapa den första målchansen som inte ledde fram till någonting. Bara en minut efter första målchansen får Sverige sin första utvisning när Niclas Hävelid bestraffas med två minuter för hakning.

Finland, som hade gjort totalt 15 mål i powerplay under turneringen, kunde inte producera under övertaget, utan det var Tre Kronor som skapade chanser. Varje gång Tre kronor kom i kontringar hördes ett sorl som bara växte under matchens gång.

När Jörgen Jönsson drog på sig en utvisning i den femtonde minuten kunde Finland utnyttja situationen. Ett skott från Kimmo Timmonen tog sig hela vägen in bakom en skymd Henrik Lundqvist och underläget var ett faktum.

Niklas Kronwall i OS 2006.FOTO: MARCUS ERICSSON/BILDBYRÅN

NIKLAS KRONWALL ÄR TILLBAKA

Finland hade ledningen när den andra perioden påbörjades, men den skulle inte hålla i sig länge. När finsken Toni Lydman i den andra perioden visades ut för hakning kunde Sverige slå tillbaka.

Den så kallade "Detroit-kedjan" med Henrik Zetterberg, Mikael Samuelsson och Thomas Holmström inledde powerplay-spelet bra. Zetterberg fick efter rörigt spel i den offensiva zonen en snäv vinkel som han kunde utnyttja till fullo. Matchen var nu helt lika och spänningen steg.

Niklas Kronwall, som först tackade först nej till deltagandet i turneringen, följde till slut med till Turin som ersättare. Detta visade sig vara ett mycket bra beslut. I den andra perioden kunde den då 25-årige backen pricka rätt efter att han tagit sig förbi en spelare från sin position på blålinjen.

Sverige var nu i ledning mot den stora konkurrenten. Däremot skulle ledningsmålet snabbt reduceras bara en och en halv minut senare. Ställningen var återigen lika och höll sig hela vägen in i den tredje perioden.





De svenska hjältarna firar OS-Guldet 2006. FOTO: MARCUS ERICSSON/BILDBYRÅN

"GOOOOOOOOO!"

Direkt efter nedsläppet i den tredje perioden var det dags för de svenska superstjärnorna att sätta prägel på matchen. I det kanske mest kända svenska hockeymålet genom tiderna kunde Peter Forsberg ta med sig pucken in i den finska zonen och höra Mats Sundin börja skrika. ”Gooooooooo!”.

– Jag visste inte vad som hände, jag hörde bara Sundin skrika. Uppenbarligen såg han att Koivu åkte för att hämta en ny klubba och då fanns det en öppning, säger Forsberg till NHL.com när han åtta år senare sammanfattar sin karriär.

Sundin fick pucken av Forsberg och droppade den vidare till Nicklas Lidström som i sin tur hade full koll och visste vad han skulle göra. Inför matchen hade Tre Kronor gått igenom den finske målvakten Antero Niittymäkis svagheter.

– Vi hade pratat om att han släppte till ibland på höga skott, så jag försökte få den högt på hans klubbhandsksida. Det var skönt att se den gå in, säger Lidström till Aftonbladet.

Trots målet var det en hel period kvar att spela. När Lidström, Sundin och Forsberg hade gjort sitt var det dags för den tidigt i turneringen kritiserade målvaktsstjärnan Henrik Lundqvist att göra detsamma.

Svenskarnas firande på isen.FOTO: MARCUS ERICSSON/BILDBYRÅN



"DET HÄR VAR SISTA CHANSEN"

– Det känns bra men det känns ändå inte, säger kommentatorn Staffan Lindeborg när Finland begär timeout med en och en halv minut kvar av matchen.

Den finske målvakten Antero Niittymäki kliver i samband med timeouten av isen och Finland ställer inför tekningen upp med sex utespelare. Tekningen vinner Mikko Kouivo och pucken är därmed i finländarnas händer i den svenska zonen. Chanserna kommer på direkten, men Lundqvist står emot. Tre Kronor får ut pucken ur zonen men det är inte slut där.

När Finland kommer in i zonen igen uppstår ett jätteläge som får Wikegård att skrika.

– Den ska ut! Den ska ut!

Lundqvist står ett tag på huvudet och lyckas stoppa Finlands forcering med en helt otrolig parad, när Olli Jokinens skott stoppas.

– Han (Jokinen) frågade mig hur jag bar mig åt. Jag vet inte riktigt, svarade jag. Allt gick så snabbt, sa Lundqvist efter matchen om räddningen som resulterade i det svenska OS-guldet.

När Henrik Zetterberg slänger sig framför matchens sista skott är allting klart. De svenska spelarna var ute på isen bara sekunden efter matchens slut och stormade. på William Nylander manér, direkt mot matchhjälten Lundqvist.

– Det här var sista chansen för Sundin, för Foppa och några andra, säger Staffan Lindeborg från kommentatorplats.

Han hade helt rätt. Det var den sista chansen för flera av spelarna, men i huvudsak för de svenska stjärnorna Mats Sundin, Peter Forsberg och Nicklas Lidström att göra detta tillsammans. Att de tre tillsammans var inblandade i det sista avgörande målet gör bara historien bättre.

Nicklas Lidström avgjorde OS-finalen.Foto: Bildbyrån/Daniel Nilsson

