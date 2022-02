Klart: Montréal sparkar Dominique Ducharme – presenterar ersättaren i kväll

Montreal Canadiens ligger just nu sist i den sammanslagna NHL-tabellen.

Nu väljer klubben att sparka huvudtränaren Dominique Ducharme.

– Det var i klubbens bästa intresse att göra en förändring, säger lagets general manager Kent Hughes till Montreals hemsida.

I fjol stod Dominique Ducharme på tränarbänken när Montréal Canadiens tog sig hela vägen till Stanley Cup-finalen, men ibland går det fort i hockey och mycket kan förändras på bara några månader.

Just nu är Montreal så långt ifrån en utmanare till Stanley Cup-pokalen som möjligt och ligger sist i den sammanslagna NHL-tabellen. Ducharme, som tog över ansvaret i klubben under fjolårssäsongen efter att laget sparkat Claude Julien, har trots detta fått ett fortsatt förtroende.

Efter att general managern Marc Bergevin sparkades i höstas kom den tidigare New York Rangers-general managern, Jeff Gorton, in och styrde skeppet under ett par veckor. i rollen som klubbens vice president. Under den tiden meddelade Gorton att Ducharme skulle fortsätta träna laget fram till slutet av säsongen, men så blir nu inte fallet.

“VILL TACKA DOMINIQUE”

På lagets hemsida meddelar man att Ducharme har blivit släppt från sitt uppdrag som huvudtränare i Canadiens, trots det man tidigare under säsongen kommunicerat.

– Vi vill uppriktigt tacka Dominique för hans arbete och bidrag till Montreal Canadiens organisation. Vid den här tidpunkten på säsongen kände vi att det var i klubbens bästa intresse att göra en förändring, säger lagets general manager Kent Hughes.

Laget spelar sin nästa match natten mot fredag då man ställs mot Washington Capitals på hemma-is och det återstår att se vem som då kommer leda laget vidare genom säsongen. På lagets hemsida meddelar man att en ny huvudtränare kommer utses under dagen.

