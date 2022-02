Chris Chelios son Jake Chelios har gått i sin fars fotspår och blivit professionell ishockeyspelare.

Imorgon kommer han att debutera i OS, men till skillnad från sin pappa kommer han göra det med det kinesiska landslaget.

– Spännande att spela utomlands, säger han till Chicago Tribune om upplevelsen.

NHL-legendaren Chris Chelios har spelat över 1600 matcher i ligan och har vid tre tillfällen fått höja Stanley Cup-pokalen över sitt huvud. Under karriären lyckades han däremot aldrig vinna ett OS-guld och fick nöja sig med sin silvermedalj från 2002.

Chris Chelios son, Jake Chelios, har gått i sin pappas fotspår och blivit professionell ishockeyspelare. Under morgondagen börjar hans resa för att lyckas med det hans pappa aldrig lyckades med: Vinna ett OS-guld.

Men det kommer nog att bli tufft, då Chelios den yngre inte kommer representera USA under spelen, utan kommer spela i det kinesiska landslaget under namnet Jieke Kailiaosi. Redan under morgondagen kommer han att debutera i OS när Kina ställs mot just USA.

“ALLT ÄR LITE NYTT FÖR MIG”

Inför matchen har han nu kommenterat sin situation i den amerikanska tidningen Chicago Tribune.

– Mitt nya namn? Jag älskar det. Det är coolt. Det är en del av upplevelsen. Sedan jag kommit hit är allt lite nytt för mig, och det är spännande att spela utomlands. Jag kan två eller tre ord (på kinesiska), men jag läste sex år spanska på gymnasiet. Jag kunde inte ens lära mig det, så jag försökte inte ens, sa han till tidningen i lördags.

Under karriären har den Chelios spelat totalt fem matcher i NHL och de senaste tre säsongerna har han spenderat i det kinesiska KHL-laget Kunlun Red Star. Under säsongen har han noterats för nio poäng på 38 spelade matcher.

TV: Allt du behöver veta om herrarnas OS-turnering