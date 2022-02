Jonathan Lekkerimäki har under säsongen slagit sig in i Djurgårdens SHL-trupp.

Nu meddelar klubben på sin hemsida att man skriver riookiekontrakt med talangen.

– Utvecklingen fortsätter stadigt uppåt, säger Djurgårdens tf. sportchef K-G Stoppel.

Jonathan Lekkerimäki har under årets säsong slagit sig in i Djurgårdstruppen och under de senaste månaderna fått ett allt större förtroende av klubben.

Nu väljer Djurgården att skriva ett rookiekontrakt med den 17-årige centertalangen och kontraktet sträcker sig över säsongen 2022/23.

– Jonathan är en talang med enorma spetskvaliteter. Utvecklingen fortsätter stadigt uppåt och hans leverans i SHL under hösten och framförallt början på det här året talar givetvis för sig själv. Därför är vi mycket glada över att kunna fortsätta resan tillsammans, både under en spännande del av den här säsongen och även över nästkommande säsong, säger Djurgårdens tf. sportchef K-G Stoppel till lagets hemsida.

“UTVECKLATS VÄLDIGT BRA”

I sommar är Lekkerimäki tillgänglig att väljas i årets upplaga av NHL-draften, där han förväntas att gå i första rundan. Innan dess ser Djurgården nu fram emot hans utveckling i SHL-laget.

– Sedan Jonathan kom in i vår HG- och juniorverksamhet har han utvecklats väldigt bra och idag kan vi se kvittot av två års hårt och rätt arbete. Att Jonathan nu skriver det här rookieavtalet gläder oss, så vi kan fortsätta att utveckla Jonathan framöver, säger utvecklingschef Tobias Pehrsson.

Under årets säsong har han noterats för fyra mål och två framspelningar på totalt 15 spelade matcher. I Djurgårdens J20-lag har han varit mycket produktiv och noterats för 35 poäng (20+15) på 26 spelade matcher.

TV: Är det en Dick Axelsson-effekt i Djurgården?

Matchrapporter: Ryck i sista perioden avgjorde för Rögle borta mot Djurgården Dick Axelsson hjälte mot Färjestad Örebro Hockey utklassade Djurgården på hemmaplan Rhett Rakhshani gjorde två mål när Djurgården vann mot Oskarshamn Straffseger för Djurgården hemma mot Leksand