OS-matchen mellan Kanada och det ryska laget fick skjutas upp då Kanada vägrat gå ut på isen.

Detta då det ryska laget inte uppvisat sina covidtestresultat – matchen har sedan kommit igång där båda lagen bär munskydd under sina galler.

Det blev en kaotisk start på hockeydagen på OS i Peking.

Kanada skulle möta det ryska laget med start 05:10 svensk tid men när det närmade sig match så syntes inte de kanadensiska spelarna till över huvud taget trots att det ryska laget var ute på isen och var redo för nedsläpp.

Senare rapporterade CBC det ut att det ryska laget inte uppvisat sina covidtestresultat till Kanada vilket ledde till att kanadensiskorna vägrade spela. Det ryska laget har i början av turneringen haft problem med flera positiva covidfall samt spelare som har tvingats sitta isolerade på sina hotellrum i stället för att vara med och spela med laget.

Matchen sköts därmed upp på obestämd tid medan lagen redde ut problemet och pucken kunde sedan släppas vid 06:15, en dryg timme efter den planerade starttiden.

Båda lagen bar då munskydd under sina galler. Enligt CBC var det Kanada som krävde att de ryska spelarna skulle bära så kallade N95-masker för att spela. Ryskorna gick med på det – men under förutsättningarna att kanadensiskorna gjorde samma sak.

