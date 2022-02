Det blev inget OS för NHL-stjärnorna men de hann ändå ha sitt All Star-spektakel.

Då roade sig spelarna och tränarna i Las Vegas i samband med evenemanget.

– Det blev en lång natt i Vegas, jag är lite bakis i dag, erkände tränaren Pete DeBoer.

Under helgen har NHL haft sitt All Star-spektakel vilket innebär att det inte är några vanliga grundseriematcher utan spelarna får antingen ledigt eller får åka till Las Vegas för att delta i All Star-matchen.

På fredagen var det skills-tävlingar för spelarna och på lördagen spelades matcherna. Men där emellan kunde spelarna roa sig ute i Vegas.

Enligt coachen Peter DeBoer påverkades hans spelare i Pacific Division av den blöta kvällen innan matcherna spelades.

– Det har varit fantastiskt att vara runt alla spelare. Vi hade en lite långsam start men det var förmodligen på grund av att det blev en lång natt i Vegas kvällen innan matchen, säger DeBoer efter förlusten i semifinalen.

”VAR LITE DIMMIGT PÅ BÄNKEN”

Pete DeBoer själv menar att han hade svårt att hålla fokus helt och hållet under matchen.

– Jag ska vara ärlig, jag är lite bakis i dag. I går var jag full fokuserad när det var skills-tävlingarna men i dag var det lite dimmigt för mig på bänken, säger DeBoer och skrattar på presskonferensen.

Metropolitan Divison tog hem spektaklet efter att ha besegrat Central Division i finalen med 5-3. Grundserien startar upp igen på måndag då spelarna ska vara laddade för match igen.

