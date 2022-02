KÅGSTRÖM: NHL:s mest prisvärda spelare – per poäng

I en NHL-värld med ett strikt lönetak är en nyckel för klubbarna att kräma ut så många poäng som möjligt av en spelare till så låg kostnad som möjligt. I helgens “NHL med Rasmus Kågström” tittar undertecknad därför närmare på just de spelarna som gett mest “bang for the buck” denna säsong.