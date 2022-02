Daniel Brière har sedan han lade skridskorna på hyllan haft flera ledarroller runt i de Nordamerikanska farmarligorna. Enligt Crossingbroad verkar det nu som att han gör sig redo för en återkomst till Flyers, där han uppges få rollen som assisterande general manager.

Daniel Brière hade en lång karriär som spelare i NHL och spelade under karriären nästan tusen matcher i ligan. Utöver detta hann han även med att vinna två VM-guld i början på 2000-talet.

I karriären efter spelarkarriären har Brière haft olika ledarroller och började säsongen efter att han lade skridskorna på hyllan som “Special Assistant to General Manager” i Philadelphia Flyers. Där verkar han ha fattat tycke för arbetet som ledare och efter sitt uppdrag i Philadelphia fortsatte han karriären i ECHL.

I ECHL och Maine mariners har han haft trollen som Vice president i hockeyverksamheten, general manager och nu under årets säsong som president. Utöver detta har han även agerat som konsult i Philadelphia, men nu verkar det som att den tidigare spelare kan få en högre roll i NHL-klubben.

KAN FÅ NY ROLL I “PHILLY”

Enligt sajten Crossingbroad vill Philadelphia, som under säsongen gått tungt, nu förstärka klubben genom att ta in Brière i rollen som assisterande general manager. Rapporter från NHL-insidern Elliotte Freidman pekar även på att rollen kan vara “Special assistant to general manager”, vilket är samma roll som han axlade åren efter spelarkarriären.

En presentation väntas inom en till två veckor och om Briére nu ansluter till Flyers som assisterande general manager kommer han göra de två tidigare assisterande general managern Brent Flahr samt Barry Hanrahan.

