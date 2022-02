Alexander Holtz matchvinnare – efter solomål

Alexander Holtz är fortsatt glödhet i AHL.

I natt blev den svenske stortalangen matchvinnare för sitt Utica Comets efter en soloprestation i förlängningsspelet mot Laval Rocket.

Tidigare i veckan prisades Alexander Holtz som januari månads bästa rookie i AHL efter att ha producerat 13 poäng på tio matcher.

Den här månaden har Holtz fortsatt på den inslagna vägen.

I torsdagens 2–4-förlust mot Laval Rocket stod 19-åringen för ett mål och en assist – och när lagen möttes igen under natten till lördag slog den svenske stortalangen till med en ny poängdubbel.

Efter att ha noterats för en assist under ordinarie matchtid blev Holtz sedan stor matchvinnare för Utica, då han endast 21 sekunder in i förlängningsspelet avgjorde matchen för Comets. Forwarden plockade upp pucken bakom eget mål, skrinnade över hela isen innan han från en position i slottet prickade in sitt 13:e mål för säsongen.

Holtz står nu noterad för 27 poäng (13+14) på 23 matcher den här säsongen.

Lagkamraten Fabian Zetterlund stod i sin tur för en assist i matchen och toppar alltjämt den svenska poängligan i AHL med sina 32 poäng på 33 matcher.

“I got this”



- Alex Holtz (probably) pic.twitter.com/N2PDuyhD7N — Utica Comets (@UticaComets) February 5, 2022

***

Även Linus Weissbach (Rochester) och Samuel Fagemo (Ontario) levererade ett mål och en assist under AHL-natten. Det var Fagemos andra tvåpoängsmatch under veckan, då han även stod för två mål i 8–5-segern hemma mot San Jose Barracuda tidigare i veckan.

Den förre Frölundaforwarden har nu producerat 14 mål och totalt 20 poäng på 31 AHL-matcher den här säsongen och därmed slagit fjolårets poängskörd i farmarligan (18 poäng).

***

För första gången på drygt två år så noterades Fredrik Claesson för två poäng i en och samma match. Den 29-årige backen stod för två assist när Syracuse Crunch besegrade Belleville Senators med 4–2.

Poängen var Claessons tredje och fjärde för säsongen.

Även Simon Ryfors skrev in sig i poängprotokollet för Crunch med en assist.