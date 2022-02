SHL-floppen klar för en tredje klubb

Djurgården sparkade Matt Lorito i oktober. Forwarden valde då att gå till KHL och Dinamo Riga. Efter att ha lämnat den lettiska klubben står det nu klart att forwarden är klar för ett tredje lag, och liga, den här säsongen.

Matt Lorito valde inför säsongen att prova på att spela i Europa för första gången.

Den 31-åriga forwarden kom då till Djurgården under sommaren och förväntades bidra med energi och poäng. Så blev aldrig fallet.

Istället valde Stockholmsklubben att sparka kanadensaren redan i oktober.

Flytten gick då österut till Dinamo Riga i KHL.

Lettländarna har varit ett av ligans absolut sämsta lag och under gårdagen stod det klart att Matt Lorito inte hade någon framtid i klubben. Totalt blev det 17 matcher och sju poäng i KHL.

Under fredagen kunde istället Hartford Wolf Pack i AHL presentera forwarden.

[TRANSACTION] The Hartford Wolf Pack have signed F Matt Lorito to a one-year AHL contract for the remainder of the 2021-22 season.



Details: https://t.co/6SebIxFN1O pic.twitter.com/eiWSh47w50