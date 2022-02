I januari plockade Detroit Red Wings in legendaren Nicklas Lidström i en nyckelroll. Här är nästa meriterade namn att förstärka det forna mästarlaget: Shawn Horcoff.

Steve Yzerman och Nicklas Lidström får förstärkning. Shawn Horcoff är klar för en roll som assisterande general manager i Detroit Red Wings.

Det börjar dugga tätt med namnkunniga ledare i Detroit Red Wings. Steve Yzerman plockade in gamla radarpartnern Nicklas Lidström strax efter årsskiftet. Nu får duon sällskap av en annan gammal storspelare.

Shawn Horcoff har över 1 000 matcher och 500 poäng i världens bästa liga bakom sig. Den nu 43-årige gamla centern har även två VM-guld i prisskåpet. Under flera år var han kapten i Edmonton Oilers.

UPDATE: Executive vice president and general manager Steve Yzerman today announced that Shawn Horcoff has been named #RedWings assistant general manager and general manager of the Grand Rapids Griffins.



Details: https://t.co/hmtPBTslFf pic.twitter.com/OQSQbPj9Vo