Det stod 0-0 efter 30 minuters spel mellan Skellefteå och Linköping.

Sedan sköt Skellefteå fem mål på drygt sex minuter för att gå upp till 5-0 i slutet av andra perioden.

De två första mötena mellan Skellefteå och Linköping har slutat 4-0 och 2-0 till Skellefteå.

Under torsdagen var de därför sugna på att fortsätta sin långa nolla mot östgötarna. Nollan varade dock länge för båda lagen då det stod 0-0 efter 30 minuters spel men precis efter att halva matchen spelats så växlade Skellefteå upp rejält.

Oskar Nilsson satte 1-0 i powerplay och därefter briserade dammen. Bara minuten efter det första målet kom även 2-0 då Filip Roos sköt från blålinjen och skickade därmed in sitt första SHL-mål i karriären.

– Det har gått några omgångar nu och man har haft sina försök och äntligen lyckades jag sätta dit den. Det kanske inte var på det roligaste sättet men mål som mål. Det är självklart skönt att få lyckas få in första, säger Roos till C More efteråt.

TOG TIMEOUT OCH BYTTE MÅLVAKT

Två minuter senare kom två av Skellefteås hetaste spelare i en kontring och Linus Karlsson assisterade då till Rickard Hugg för 3-0. Linköping tog då timeout men det gav uppenbarligen ingen effekt. Strax därefter kunde nämligen Joakim Lindström sätta 4-0 och det innebar slutet på matchen för LHC-målvakten Marcus Högberg som byttes ut och in kom i stället David Rautio.

Det hjälpte dock föga och endast en minuter efter målvaktsrotationen så kom 5-0 genom Linus Lindström.

Skellefteå sköt alltså fem mål på 6 minuter och 19 sekunder för att gå från 0-0 till 5-0 i den andra perioden.

Matchen pågår.

