Adam Edström avgjorde matchen mellan Djurgården och Rögle.

Men några sekunder tidigare hade han fällt William Eklund och efteråt var det rejäl ilska i Djurgården.

– Det där är ju en utvisning alla andra gånger så varför inte just nu?, dundrar DIF-tränaren Joakim Fagervall i C More.

Det blev förlust för Djurgården på Hovet mot Rögle under torsdagskvällen.

Med elva minuter kvar att spela stod det 2-2 och matchen var vidöppen men då utspelade sig en uppmärksammad sekvens som skulle leda till att matchen avgjordes.

William Eklund driver upp pucken för Djurgården men ramlar sedan efter att ha fått klubba på foten av Adam Edström. Domarna dömer dock ingen utvisning för situationen.

Bara några sekunder senare vänder spelet och Adam Edström kommer helt fri mot Mantas Armalis och sätter det matchvinnande 2-3-målet.

Efteråt var det rejält irriterat hos Djurgården.

– Jag hoppas han (domaren) har rätt, att det inte är någon utvisning, för annars tycker jag att det är riktigt dåligt, säger tränaren Joakim Fagervall till C More.

”OM DET ÄR AVBLÅST DÄR SÅ…”

Fagervall får sedan se en repris på situationen och är därefter oförstående till varför domarna släpper situationen utan bestraffning på Edström.

– Det där är ju en utvisning alla andra gånger så varför inte just nu?, säger Fagervall och fortsätter:

– Han ska ju inte få komma fri och göra mål där oavsett situation naturligtvis men om det är avblåst där så… Men det är som det är.

Adam Edström själv verkade oförstående till Djurgårdens ilska.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Jag spelar till domaren blåser och han tog beslutet att inte blåsa och då fortsätter jag att spela, säger Rögleforwarden till C More.

Rögle vann sedan matchen med just 2-3 och de ligger på en tredjeplats i SHL med 64 poäng på 34 matcher. Djurgården å sin sida ligger fortsatt sist i tabellen med endast 30 poäng efter 35 matcher och DIF har åtta poäng upp till säker mark.

Djurgården – Rögle 2–3 (0-0,1-1,1-2)

Djurgården: Emil Berglund, Ludvig Rensfeldt.

Rögle: Lucas Ekeståhl Jonsson, Leon Bristedt, Adam Edström.

