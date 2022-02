“VAD HÄNDER NÄR VI STÄLLS MOT KANADA ELLER USA?”

Damkronorna föll tungt mot Japan med 3-1 tidigare under förmiddagen och Hockeysverige.se:s Leo Buttafoco Ohlsson menar att det var en mycket tung förlust.

“Med allting sammanfattat var det verkligen en tung förlust för ett Sverige som inte förtjänade ett bättre resultat”, skriver han.

Ett OS fyllt med frågetecken, ett Damkronorna fyllt med frågetecken och efter inledningen av matchen dök ytterligare ett frågetecken upp. Var är samarbetet, Damkronorna? Sverige tappade puck, passade bort pucken och nästintill gav bort pucken i den första perioden. Det var ett otroligt slarv, vilket leder till att man måste ställa sig frågande till hur samarbetet är i Damkronorna.

Laget har haft en hel del tid att spela ihop sig under tidigare turneringar. Truppen har inte bjudit på några överraskningar under hela hösten och spelarna känner varandra sedan tidigare, både på och utanför isen. Vad var det då som inte stämde? Varför åker svenskarna in i varandra i stället för att spela pucken? Varför fanns det inget samspel i laget?. Om det fanns många frågetecken inför Pekingspelen gav Damkronorna oss många fler att fundera på efter den första perioden.

Värt att nämna här är att det fanns ett bättre samspel i resterande delen av matchen. Kanske var det en hel del nervositet i truppen innan matchstart, men det är värt att fundera över.

MÅLVAKSTFRÅGAN

För snart två veckor sedan fick Damkronorna förmodligen det tyngsta beskedet de kommer få under hela OS-processen. Sara Grahn hade testat positivt för Covid-19 och plötsligt stod laget utan sin självklara förstamålvakt.

I stället för Grahn fick Emma Söderberg axla det stora ansvaret mellan stolparna i OS och tyvärr blev det en förlust. Att Damkronorna inte gick segrande i den först matchen är däremot ingenting som Söderberg ska lastas för. I Grahns frånvaro gjorde hon exakt allt som förväntades och målen hon släppte in var två mycket fina avslut från japanerna. Om målvaktsfrågan var ett frågetecken inför premiären så är Söderberg svaret och det sista problemet i Damkronornas trupp.

Med detta sagt finns det fortsatt en stor osäkerhet hur detta kommer att se ut i matcher mot ett betydligt starkare motstånd, men det återkommer vi till.

Emma Söderberg. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore

PASSIVITETEN I DEN EGNA ZONEN

Vid det första målet var det ett passivt försvarspel och en rad felbedömningar som ledde fram till ett insläppt mål och tendensen att vara passiva visade Damkronorna prov på flera gånger i matchen. Jag efterfrågar inte ett extremt presspel på något sett, men utifrån dagens match var Damkronorna tydligt passiva.

Utöver passiviteten upplevdes det som att rollerna i försvarsspelet inte hade satt sig ordentligt ännu. Det var vid några tillfällen Sverige hade båda backarna nedanför egen förlängda mållinje och det var rörigt. Till Japans första mål blev det här faktumet extra tydligt.

“VAD HÄNDER NÄR VI STÄLLS MOT KANADA ELLER USA?”

I gruppspelet återstår det nu fyra matcher för Damkronorna, som kommer att ställas mot Tjeckien, Kina och Danmark. Vi ska vara tacksamma att bjässarna inte står för nästa motstånd och att vi har den lite lättare gruppen att ta oss förbi.

För att ta sig långt är det däremot oundvikligt att vid minst ett tillfälle ställas mot desto tuffare motstånd. Tidigare under dagen slog Kanada Schweiz med 12-1, och det är samma Schweiz som körde över Sverige med 5-0 i en av vänskapsmatcher inför Pekingspelen. Sverige gick även vinnande ur en av de två matcherna mot Schweiz, men det lämnar ändå mig med tanken: “Vad händer när vi ställs mot Kanada eller USA?”.

Förbundskapten Ulf Lundberg. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore

DAMKRONORNA FÖRLORADE

Efter matchens slut går det inte att se detta som något annat än ett tufft nederlag och känslan är att det var ett Sverige som inte besegrades, men som förlorade. Japan vara starka, men Damkronorna hade det tufft i matchen på grund av deras egna misstag och det slarviga spelet.

De var inte nödvändigtvis sämre, och i vissa stunder visade de prov på ett fint spel. Detta till trots blev det en förlust och för att sammanfatta det kort kändes det inte som att Japan vann för att de var så mycket bättre, utan det kändes som att Damkronorna förlorade för att de slarvade och att det inte var deras dag .

Detta var en match laget hade en chans att plocka poäng i och med allting sammanfattat var det verkligen en tung förlust för ett Sverige som inte förtjänade ett bättre resultat.

