Uppgifter: LHC kan tvingas skjuta upp: "Ser inte så bra ut just nu"

Linköping har fått ställa in två matcher förra veckan.

Nu meddelar lagläkaren Iannis Magounakis att tisdagens match mot Timrå kan vara i fara.

– Jag räknar med att vi tar ett beslut tidigt under måndagen, säger han till Östgöta Correspondenten.

Linköping spelade bortamatch mot Linköping för en knapp vecka sedan och dagen efter matchen meddelade klubben att de pausar verksamheten på grund av Covid-19.

Det var en ökad smittspridning i truppen och matcherna mot Djurgården samt Skellefteå ställdes på grund av detta in. På tisdag är laget planerade att gästas av Timrå, men enligt lagläkaren Iannis Magounakis är det nu oklart om det blir något spel då.

– Jag räknar med att vi tar ett beslut tidigt under måndagen. Det beror på om vi känner att vi har infektionen under kontroll och det ser ärligt talat inte så bra ut just nu, säger LHC:s lagläkare Iannis Magounakis till Corren under söndagen.

“TRÄNAR I MINDRE GRUPPER”

Linköping är, trots detta, tillbaka i träning och har börjat träna i mindre grupper för säkerhetens skull. Arbetet kring att stoppa smittspridningen i truppen är pågående.

– Vi testar, isolerar de med smitta och tränar i mindre grupper. Det är vad vi kan göra just nu, berättar läkaren vidare.

