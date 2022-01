I veckan stod det klart att Patrik Allvin kommer axla ansvaret som general manager i Vancouver Canucks.

Med det blev han den förste svenske general managern i NHL:s historia, vilket han nu berättar om för Hockeysverige.se.

– I Pittsburgh tror jag att man lever hyfsat anonymt i alla fall. I Vancouver kommer det bli något helt annat, säger han om den nya rollen.

I slutet av 1980-talet tog Patrik Allvin steget upp i Leksands juniorlag. Där spelade han tillsammans med spelare så som Johan Hedberg, Shin Larsson, Fredrik Jax med flera. En generation hockeykillar som spelat eller på annat vis jobbat i och åt NHL. Efter att jobbat som scout mellan 2002 och 2020 (Montréal och Pittsburgh) samt assistent General Manager och tillförordnad GM åt Pittsburgh har han nu börjat en helt ny resa då han kommer flytta från USA till Kanada för att jobba som General Manager i Canucks.

Patrik Allvin vid draften 2020. Foto: Bildbyrån

“TRODDE ATT JAG SKULLE BLI COACH”

Allvin växte upp i ett område som heter Edshult i Leksand, ungefär fem minuters cykelavstånd till ishallen. Redan där och då fanns drömmen om att en dag nå NHL.- Alla vill nå så högt som möjligt. Ganska snabbt fick vi upp ögonen för NHL och strävade efter det målet, berättar Patrik Allvin för hockeysverige.se och fortsätter:- Jag ville i alla fall göra mitt bästa för att nå så långt som möjligt. Givetvis var drömmen NHL, men om det sedan var realistiskt eller inte… Det visade sig några år senare att det inte var så.

Under sin karriär som spelare, vilket varade till det att han var 27 år representerade han förutom Leksand även Arvika, Vita Hästen, Atlanta Knights, Nashville Knights, Quebec Rafaels, Pensacola Ice Pilots, Boden, Mora och Sparta.



- Höjdpunkten var att jag fick spela i högsta serien med moderklubben. Det var såklart jättestort att få dra på sig tröjan och representera Leksands IF.



Du inledde din resa som scout 2002, vad var det som triggade i gång där och då som har fått dig att en dag nå dit där du är idag?

- Bra fråga… Jag var i valet och kvalet eftersom jag fortfarande var sugen att fortsätta spela. Samtidigt hade jag kanske kommit upp i en ålder där jag kände att jag nått max.

- I samband med det var det Dan Labraaten som hörde av och undrade om jag hade intresse för att bli scout. Han tyckte att jag skulle passa in bra där.

- Dan och jag har alltid haft en bra relation. Jag gillade att diskutera hockey med honom. Han var då mycket ute och tittade för New Jerseys räkning. Jag valde då att sluta spela och hoppade på jobbet som scout för Montréal.

Bild: Fredrik Jax Lyrik: Anders Kallur

“SER FRAM EMOT ATT JOBBA MED SEDIN-BRÖDERNA”

Trots att Patrik Allvin alltid jobbat med hockey sedan han själv slutade spela så har han många gånger saknat den så kallade dagliga verksamheten tillsammans med ett lag nere på isen.- Ja, definitivt. Visst har jag gjort det. Jag trodde faktiskt att jag skulle bli coach och jag fick direkt ett erbjudande om att bli assisterande coach i Mora när dom gick upp i SHL.- Jag kände att jag hade precis slutat spela och inte hade den erfarenheten. Då rullade det i stället bara på med scoutingen. Efter ett tag kände jag att jag varit borta för länge från isen och att jag var med åt management och den biten.- Jag tror det har varit jättebra och fantastiskt för mig dom här ett och ett halvt åren i Pittsburgh och att få jobba med Ron Hextall. Framför allt det här dagliga arbetet med all personal kring laget, coacherna och spelare. Även med alla dessa regelverk som finns här i ligan. På så vis var jättenyttigt för mig att flytta ner hit till Pittsburgh och varit lite närmare verksamheten.

Hur blev det aktuellt att du skulle ta rollen som General Manager i Vancouver?

- Jag hade några år kvar här i Pittsburgh på mitt kontrakt. Vancouver hörde av sig i december och frågade om tillåtelse, vilket man måste göra här borta om man står under kontrakt, att intervjua mig.

- Dom fick en vecka på sig i december att intervjua mig. Sedan blev det ytterligare en process här i januari. Efter det fick jag erbjudandet.



Per-Olov Brasar har spelat i Vancouver liksom Roland Eriksson…

- Johan Hedberg…



…, det finns en del Leksandsanknytning till Vancouver, hur har du följt klubben genom åren?

- Med sedinarna och Markus Näslund har det varit jättemånga bra svenskar där och européer överhuvudtaget, så Vancouver har definitivt varit en klubb som jag har följt. Kanske inte jättebra då jag varit nere i USA-delen senaste åren.

- Det krävdes mycket att sätta mig in i allt, titta på många matcher och så vidare innan intervjuerna.

Daniel Sedin och Henrik Sedin vid deras avtackningscermoni i Vancouver. Foto: Bob Frid/USAToday-Sports

“I VANCOUVER BLIR DET NÅGOT HELT ANNAT”

- Jag träffade dom lite snabbt innan när jag var där på intervju. Jag kände dom inte innan, men vi har gemensamma vänner.- Det var väldigt bra att få prata med Daniel och Henrik och jag ser mycket fram emot att jobba med dom också.

Vad vill du tillföra Vancouver Canucks?

- Framför allt den kultur jag kommer ifrån här i Pittsburgh, en vinnande kultur. Pittsburgh har under 15 år varit ett av ligans mest framgångsrika lag med tre Stanley Cup:s, en missad finalvinst och hela tiden har laget tagit sig till slutspel.

- Också att ha en bra utvecklingsplan för plan för unga spelare och slussa in dom. Dels alltså ta med mig den kulturen jag kommer ifrån, dels vill jag sätta min egen prägel på laget och mitt sätt att kommunicera med ”staff members” och ledningen.



Nu blir det en helt annan spotlight på dig då du kommer till hockeytokiga Kanada, hur tänker du kring det?

- (Skratt) Exakt. Jag fick sitta i den stora stolen här i Pittsburgh under några veckor och jag kände att det var ett helt annat tryck. Också ett annat beslutfattande jämfört med att sitta i andra delen av kontoret.

- Trycket från media och uppmärksamheten i Vancouver är väldigt, väldigt stort. Vad jag förstår är det så i Toronto, Montréal och Vancouver. I Pittsburgh tror jag att man lever hyfsat anonymt i alla fall. I Vancouver kommer det bli något helt annat.

Emelie Castonguay. Foto: Twitter/Skärmdump

Ett ytterligare nytt namn i Vancouvers organisation är den tidigare collegespelaren på Niagara University och agenten, Emilie Castonguay. Hon är en av de första kvinnorna som axlat rollen som Assisterande General Manager för ett NHL-lag.- Jag tycker att det är jättebra och intressant att man tagit in henne. Jag har pratat med henne under några dagar och det verkar vara en väldigt smart, intelligent och påläst person.- Hoppas jag får chansen att lära mig mycket av henne. Jag ser verkligen fram emot att jobba med henne.

Hollyburn Ski Camp i utkanten av Vancouver är byggd delvis av utvandrade leksingar, Ullvi och Hälla-bor, som emigrerade i början av 1920-talet, kan det bli ett besök där rent av?

- Är det så? Det måste jag få mer information om för det vill jag verkligen besöka.



När klev du över tröskeln och började jobba för Vancouver Canucks?

- Jag började officiellt den 26:e, i onsdags. Det var min första officiella arbetsdag, avslutar Patrik Allvin.

