Florida Panthers besegrade I natt San José med 5-4 efter förlängningen. Jonathan Dahlén i Sharks noterades för två mål och är i målform efter tunga måltorkan.

San José Sharks ställdes under natten mot tufft motstånd i form av Florida Panthers och gick efter en jämn batalj förlorande ur striden med 5-4 efter förlängning. För svensk del fanns det däremot mycket i matchen att glädjas åt. Anledningen till det stavas Jonathan Dahlén.

Efter 14 raka matcher utan mål kunde han i torsdags hitta nätet mot Washington Capitals och i natt var han återigen i form och skrev in sig i målprotokollet som tvåmålsskytt. Florida gav svensken mycket tid att ställa in siktet vid båda målen och han lyckades då prickskjuta in sina två mål.

FLORIDAS NIONDE RAKA HEMMA

Trots Dahléns dubbel var det, som nämnt ovan, Florida Panthers som gick vinnande ur matchen. Först ut i Panthers att hitta nätet i matchen var svenskbacken Gustav Forsling.

Forsling noterades för säsongens första mål när Florida krossade Dallas Stars för två veckor sedan och i natt stod han för säsongens andra. Utöver målet spelade han även fram till Sam Bennetts avgörande i förlängningen och hade därmed en huvudroll i matchen.

Segern var Floridas nionde raka på hemmaplan och sedan årsskiftet har lagt vunnit elva v 14 spelade matcher. Dahlén, som stod för två mål i matchen, har under säsongen noterats för elva mål och åtta framspelningar i San José.

Florida Panthers - San José Sharks 5-4 efter O.T (1-2, 0-1, 3-1, 1-0)

Florida: Gustav Forsling (2), Aleksander Barkov (20), Mason Marchment (6), Jonathan Huberdeau (17), Sam Bennett (21).

San José: Tomas Hertl (22), Jonathan Dahlén 2 (11), Matt Nieto (4).