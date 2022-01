Max Véronneau tog inte plats i Kanadas OS-trupp – men kommer ändå resa till Kina.

Detta då han har plockats ut som en av sex reserver av Kanada.

I går kom nyheten att IIHF tillåter varje nation att ta med sig sex reservspelare till Peking som är beredda att kliva in och ersätta spelare vid sjukdom eller skada.

Nu får det konsekvenser för Leksands IF.

Sent i går kväll läckte Kanadas OS-trupp ut och två SHL-spelare togs då ut, Frölundamålvakten Matt Tomkins och Röglestjärnan Adam Tambellini. Men SHL:s skyttekung Max Véronneau var inte med i den 25-mannatrupp som Kanada tog ut och han såg därmed ut att stanna i Leksand.

Men under tisdagen när Kanadas trupp presenteras officiellt så meddelar Kanada även att de har plockat ut Max Véronneau som en av de sex reservspelarna som ska resa med till Kina trots att de riskerar att inte få spela i OS.

Team Canada is taking six alternate players to the Beijing Olympics:

Justin Pogge, Morgan Ellis, John Gilmour, Chris DiDomenico, Kent Johnson and Max Véronneau.