Linus Sandin flyttade till Nordamerika förra säsongen.

Nu får 25-åringen chansen i världens bästa hockeyliga – i natt gör han NHL-debut för Philadelphia Flyers.

Rasmus Sandin har redan blivit en given i Toronto Maple Leafs och har spelat 69 NHL-matcher.

Nu är det också dags för storebror Linus Sandin att göra entré i världens bästa hockeyliga.

Under tisdagskvällen meddelade Philadelphia Flyers nämligen att 25-åringen, med Gimo IF som moderklubb, flyttas upp från lagets taxi squad och kommer att finnas med i laguppställningen till nattens match mot New York Islanders.

Transactions: We have added forwards Linus Sandin and Connor Bunnaman to the active roster from the club’s Taxi Squad. Forward Jackson Cates has been loaned to the Taxi Squad.